Наказание, вызов обществу и защита от злых духов: психолог рассказала, почему люди делают тату

Специалист по клинической травме Елена Посканная назвала причины, почему люди "забивают" все тело татуировками и верят в магическую силу символов на теле.

На протяжении многих веков люди разных национальностей и веры наносили на свои тела рисунки и символы с сакральным значением и тайным смыслом. Сегодня культура тату трансформировалась в искусство, но главный вопрос остался открыт. Что же движет людьми, которые решились сделать татуировку? Клинический психолог, сертифицированный специалист по клинической травме Елена Посканная рассказала OBOZREVATEL, какие скрытые комплексы скрывает желание "набить" на себе рисунок или надпись.

Психолог объяснила, что желание украсить свое тело еще не может быть диагнозом, но когда такое увлечение выходит из-под контроля и начинает приносить дискомфорт, тогда стоит обращаться к специалистам.

"К примеру, дисморфическое расстройство, когда людям кажется, что их тело имеет некий изъян. Им может казаться, что у них неправильной формы бедра или слишком большой некрасивый нос, или неправильная форма глаз, ног, груди и так далее. И эта их тревога по поводу внешности может выражаться в тяге к косметическим процедурам, чрезмерным физнагрузкам, диетам и череде пластических операций. Они могут использовать вызывающую прическу, одежду или аксессуары, в том числе и тату, чтобы отвлечь внимание людей от того самого изъяна, который доставляет им столько переживаний и тревог", – рассказала Посканная.

При этом, некоторые люди верят, что особые символы, надписи на латинском языке или китайские иероглифы могут их как-то защитить. Посканная отметила, что тату-талисман в действительности может успокаивать и придавать уверенность.

"Можно верить в исцеляющую силу распятия или татушку на попе. Механизм один и тот же. И то, и другое усиливает уверенность человека в том, что он под защитой, что все будет хорошо. Часть людей на земле ни во что не верят. Другим вера необходима, потому что дает некое представление о структуре вселенной и ее законах, и таким образом дает предопределенность, уверенность и успокоение", – сказала специалист.

Любопытно, что другие также могут делать тату ради самого процесса, чтобы чувствовать боль, когда игла с краской прокалывает кожу. Психолог объясняет, что такое поведение называется самоповреждающее .

"Самоповреждение помогает им справляться с невыносимыми эмоциональным страданиями, выразить душевную боль, сделав ее физической. Некоторые люди могут использоваться тату для снятия эмоциональной боли, ведь наносить себе травмы может быть неприемлемо, а татуирование и пирсинг воспринимаются с меньшим осуждением", – отметила эксперт.

Также Елена Посканная предупреждает, что чрезмерное татуирование может стать зависимостью. Стоит вспомнить французского учителя младших классов Сильвена Элена, который полностью покрыл свое тело тату и даже затемнил белки глаз, чтобы учить детей толерантности, или колумбийца Эрика Йайнера Хинкапье Рамиреса, который "забил" тело тату и отрезал себе нос и уши, чтобы быть похожим на скелет.

"Мне кажется, закомплексованный (в нашем понимании) человек на такое не пошел бы. Хотя, можно предположить, что если человеку легче жить похожим на инопланетянина, то ему некомфортно в своем теле. За этим могут стоять какие-то глубинные проблемы, но опять-таки некорректно ставить диагноз только на том основании, что человек сделал себе тату", – отвечает специалист по клинической травме.

Также психолог добавила, что такое поведение может быть не желанием выделиться, а напротив, стремлением спрятать себя настоящего от глаз людей.

Однако, как подметила Елена, однозначного ответа, почему же люди делают тату, нет.

"Кто-то может использовать рисунки на теле для украшения, потому что считает это эстетичным, а себя более привлекательным именно с татушкой. Кто-то так бросает вызов обществу. Кто-то, попробовав один раз, уже не может остановиться. Кто-то так лечит душевную боль. Вариантов множество. Это та тема, в которой нет однозначного ответа", – подытожила психолог.

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