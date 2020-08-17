Прямые или наклонные? В сети показали невероятную оптическую иллюзию с полосами

В сети показали удивительную оптическую иллюзию, способную привести восприятие человека в тупик.

На картинке-головоломке, которую опубликовал Telegram-канал "Калейдоскоп", изображены вертикальные и горизонтальны полосы.

С первого взгляда может показаться, что горизонтальные линии находятся под наклоном, однако если присмотреться, можно заметить, что на самом деле они прямые и параллельные друг к другу.

Оптическая иллюзия Café Wall, автор которой – иллюзионист Виктория Скай Pinterest

Иллюзия Café Wall Скриншот

Автором данной иллюзии, известной под названием Café Wall, является профессиональный фокусник и художник-иллюзионист Виктория Скай из Розуэлла, штат Джорджия, США.

Оптический обман создается за счет совместного действия нейронов сетчатки и нейронов зрительной коры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оптическая иллюзия с сеткой сбила сеть с толку: ровная или нет?

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