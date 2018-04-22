• Чувство вины - одно из самых сильных и разрушительных чувств.

Любой человек может испытать нормальное чувство вино в тот или иной период своей жизни, если он совершил какой-то не желательный поступок или возможно обидел кого-то своими действиями.

Но часто чувство вины нам навязывают: окружающие, близкие, коллеги, социум. Чувство вины - одно из самых популярных орудий манипуляторов.

На фоне не прекращающегося чувства вины постепенно рушится уверенность в себе, самооценка, карьера, семья, сама личность. Человек, постоянно испытывающий вину, лишён возможности жить своей жизнью. Он лишь изо всех сил пытается "подстроиться" к окружающим людям, пытается соответствовать общепринятым нормам и стандартам.

• Чувство вины перед теми, чьи ожидания мы так и не оправдали.

Не достаточно хорошая мать, если отдала ребёнка в детский сад и вышла на работу, чтобы помочь мужу обеспечить семью.

Не достаточно хороший отец, если работаешь допоздна.

Не достаточно хорошая жена, если в будний день не хватает сил после работы приготовить ужин из трёх блюд и приходится подогревать вчерашний обед.

Не хорошая дочь/сын, если в школе учился не важно и не смог поступить в ВУЗ на бюджет. И ещё много, много всем нам знакомых разных если.

• Механизм возникновения постоянного чувства вины запускается в детстве.

Склонность человека к постоянному переживанию чувства вины во многом зависит от атмосферы в родительской семье, от того, что говорили и делали значимые близкие люди, от педагогических и воспитательных приёмов в семье и в детских учреждениях (садик,школа).

• Чувство стыда и вины, как инструмент контроля над ребёнком.

Маленькие дети не осознают границ дозволенного. Родители, часто сами того не осознавая, манипулируют чувством вины своего малыша, вместо того, чтобы терпеливо научить ребёнка распознавать и соблюдать эти границы. До сих пор во многих семьях звучат фразы:

"Как тебе не стыдно?! Ты снова испачкала платье! Разве ты не знаешь, что я сильно устаю на работе и ещё по вечерам стираю и глажу одежду на всю семью?!",

"Как тебе не стыдно?! Ты сломал дорогую машинку! Я работаю и зарабатываю деньги, чтобы купить тебе игрушки!",

"Как тебе не стыдно плакать? Ты же - будущий мужчина! Мужчины не плачут! Посмотри на своего папу, разве папа когда-нибудь плачет?!"

• Вина без конкретной причины.

Через время ребёнок привыкает к таким посланиям и начинает выполнять то, что от него требуют родители. Но детской психике наносится серьёзный вред. Стоит учитывать, что у маленького ребёнка попросту не хватает словарного запаса и настойчивости, чтоб объяснить родителям причину своих поступков и дать понять, что он не виноват в том, что машинка сломалась, или в том, что он плачет потому, что ему больно.

Родители для маленьких детей являются значимыми людьми и беспрекословным авторитетом. Поэтому в следствии таких "воспитательных приёмов"со стороны родителей у ребёнка может сформироваться привычка чувствовать вину без конкретной причины. В последствии эта привычка перерастёт в чувство вины за то, что он существует. Чувство вины зарождается в душе ребёнка, чувство вины будет всюду сопровождать его во взрослой жизни. Такой человек будет испытывать вину за то, на что имеет право: на заботу о себе, на уважение к себе и своим потребностям, на самовыражение, на возможность быть собой, на свою собственную жизнь.

• Можно ли справиться с чувством вины?

Конечно можно. Вот несколько рекомендаций:

- Для начала попытайтесь объективно проанализировать недавние обстоятельства и ситуации, которые привели к чувству вины.

Спросите себя: а действительно ли в этом виноват я? Если вы действительно виновны в чём либо, если ваши конкретные действия нанесли ущерб кому либо, то не катастрофизируйте и "не пилите себя", а просто по мере возможности компенсируйте потери и извинитесь.

- Далее так же объективно без излишних эмоций проанализируйте вашу жизнь, более ранние ситуации и обстоятельства, ваше детство. Затем попробуйте вспомнить человека/людей, которые вызвали/вызывают у вас чувство вины.

Спросите себя: для чего они это делали/делают? Например ваш начальник систематически говорит, что вы виноваты в том, что не в полной мере справляетесь с работой. Скорее всего он делает это, чтобы не выплачивать вам премию и не повышать заработную плату.

Вы испытываете чувство вины, когда подруга говорит, что вы мало проводите с ней время и не выслушиваете её в том объёме, что ей хочется, не отвечаете на её звонки посреди ночи. Скорее всего так она манипулирует вами, чтобы возложить на вас груз своих проблем. За подобного рода манипуляциями часто стоит конкретная корыстная цель.

- Если после анализа вы осознали, что вы испытываете чувство вины длительное время, скорее с раннего детства, что это чувство никому не выгодно, что оно угнетает вас и мешает вам развиваться и даже жить, то скорее всего причина кроется в психологических схемах и установках из детства.

В этом случае вам необходимо обратиться за помощью к психологу, психотерапевту. В ходе беседы психолог поможет вам обнаружить то событие или ряд событий, которые стали первопричиной возникновения чувства вины. При помощи специалиста вы сможете за несколько консультаций избавиться от чувства вины, которое сопровождало вас долгие годы, сможете свободно дышать и позволить себе быть собой.

- И не забывайте, что все ошибаются. Среди людей нет идеальных, нет супер героев и сверх человеков. Не пытайтесь стать идеальным. Такие попытки заведомо обречены на провал. Не пытайтесь соответствовать всем ожиданиям, социальным правилам и нормам, которые навязывают вам отовсюду.

Просто позвольте себе жить своей жизнью, позвольте себе дышать и чувствовать, позвольте себе быть самим собой. Ведь такого, как вы, больше нет. Вы уникальны и неповторимы, а значит достойны любви и уважения!