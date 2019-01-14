Я живу в Америке, мне 41 и я замужем, есть дети школьники. Где то полгода назад я рассталась со своим любовником и недавно познакомилась с мужчиной младше себя. Ему 32.

Честно сказаться у меня не было мужчин моложе себя. Всегда старше. Я как то с ними никогда не могла найти общий язык. И этому сказала, что старовата я для него. Он не отстал, завязалась переписка, и мы встретились. Понравились друг другу. Он тоже женат и у него есть ребенок. У меня до него были длительные отношения с одним пару лет, тоже женатым, но на 15 лет меня старше. Были и другие мужчины между длительными отношениями, но дальше не сложилось.

У нас еще не было интима, договорились, что встретимся после зимних праздников и тут он меня спросил про гостиницу, как да что. Сказал, что, мол, первый раз это его ответственность. Я не поняла и спросила, что он имеет в виду. Он отшутился (это все через смс), до меня дошло, что он ожидает, что гостиницу мы будем делить пополам? Во всех любовных отношениях мужчины никогда не заикались на эту тему вообще. Никогда.

Хотела спросить - если он заикнется об оплате гостиницы пополам или иногда он, иногда я, как мне корректно ответить, чтобы не унизить себя и его. Для меня это не приемлемо. Я немного старомодна и совсем не феминистка. Дружба мне не нужна, а хочется мужчину и любовные отношения.

Дело в том, что мы не можем встречаться, как обыкновенные пары. Он приглашал в кафе, но я даже на кофе ходить не хочу потому, что целоваться мы в кафе не можем при людях, а времени на рестораны и поцелуи тоже нет, у нас работа, семьи и прочее. Предлагаю прогулку по парку, что бы увидеться и обнимашки-целовашки. Но как женщине мне хочется, что бы за мной поухаживали. Но пока так. А если еще и гостиницу он ожидает от меня частично, то мне немного грустно.

***

Дорогой друг! Я не любитель давать советы и уж тем более прямые указания, что делать. Но я просто опишу, как я вижу это со своей точки зрения.

Для начала, мне кажется, что возраст избранника тут совершенно не при чем. Ведь вы собираетесь лечь в постель не с 18-летним юнцом, у которого денег просто нет. Вы имеете дело с полноценным, работающим и взрослым мужчиной, пусть и на девять лет моложе.

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И если в первом случае финансовая инициатива женщины вполне понятна, то во втором случае уже более спорна. И мы с вами понимаем, почему.

Второй момент, о котором, вы, возможно, задумывались – это разница менталитетов. Я и сама думаю – может быть, все импортные любовники ведут себя именно так? Но, судя по вашему же письму, нет. В предыдущих отношениях вы не платили, вне зависимости от того, в какой стране был изготовлен ваш возлюбленный.

Ну а третий – я верю в так называемую "женскую чуйку". Иногда мы может встретить практически совершенного мужчину – молодого, галантного, красивого. Но внутренний голос шепчет: не надо, отойди, не имей с ним ничего. И как правило, предупреждают нас не зря. Иногда же проскакивает такая искра, что женщина просто хватает мужчину за шкирку и сама радостно тащит в отель. И в этот момент ей наплевать на все предрассудки и условности мира. Мне кажется, что это – самые правильные, самые честные отношения. Более честные, чем те, где надо себя уговаривать. Я вижу, что вы сомневаетесь, и этот человек не "срывает вам крышу". Ваша женская чуйка в беспокойстве. Как дальше поступать с этой информацией – решать вам.

А что вы посоветуете даме, друзья?

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