Психотерапевт сказала, как спастись от маньяка: не смотреть в глаза и не отвечать

Не смотреть в глаза и не отвечать: психотерапевт сказала, как спастись от маньяка.

Чтобы не стать жертвой психически неуравновешенного преступника, важно соблюдать ряд правил, в частности, никогда не смотреть ему в глаза.

Такой совет в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV озвучила психоаналитик Елена Рыхальская. "Самое главное – не смотреть ему в глаза. Потому что как только он поймал ваш взгляд, вы уже его жертва, он пойдет на вас", – предупредила она.

В этом контексте психотерапевт подчеркнула, что нельзя допускать и демонстративного отведения взгляда – этот жест маньяк может расценить как неуважение. "Только не обесценивать. Эти люди активизируются больше всего, когда их обесценивают или не замечают", – пояснила Рыхальская.

По ее словам, лучше всего сделать вид, что вы отвлеклись на другие дела.

"Если он говорит вам какую-то гадость, а вы отвечаете – все, вы опять в этом потоке", – продолжила психоаналитик. В этом случае она порекомендовала "прикинуться валенком" – сделать вид, что вы не поняли смысла сказанного и уйти.

В то же время она рассказала, что "все люди с психиатрией, все люди с агрессией очень боятся привлечения других людей, они переживают, если кто-то прошел мимо или если вы начинаете очень громко кричать".

В этом контексте Рыхальская посоветовала кричать не "помогите", а "пожар". Она пояснила, что в первом случае окружающие не спешат на помощь, поскольку беспокоятся о собственной безопасности. Во втором случае – выбегают по той же причине.

Как писал OBOZREVATEL, россиянин Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", заявил, что планирует отомстить своим жертвам после освобождения из тюрьмы.