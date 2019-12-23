Назван самый привлекательный для мужчин цвет волос

31-летняя журналистка Кейти Сэй из Линкольншира провела эксперемент, в ходе которого выяснила, какой цвет волос больше всего нравится мужчинам.

Самым популярным оказался блонд. Об этом свидетельствуют результаты эксперимента журналистки, пишет издание The Sun.

Девушка зарегистрировала на сайте интернет-знакомств четыре профиля, в каждом из которых опубликовала свои фотографии с разным цветом волос. Поставив по 100 лайков мужским аккаунтам с каждой странички, она поделилась количеством ответных лайков, которые получила, имея рыжие, голубые, темные или светлые волосы.

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

Так, рыжеволосая Сэй понравилась 32 пользователям. Имея синие волосы она получила 38 лайков.

Черный цвет получил 42 лайка, а абсолютным лидером стал блонд, который понравился 50 мужчинам.

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