"Красота спасёт мир" – этой знаменитой фразе Достоевского уже полтора века. Многие считают её глупой попыткой идеализировать реальность. Но если задуматься более серьёзно и глубоко, то становится понятен её истинный смысл.

Дело в том, что в каждом из нас, наряду с сугубо прикладными знаниями и навыками, в процессе воспитания и взросления, формируется ещё и эмоционально-эстетическое восприятие реальности. Посетив на днях одну замечательную церемонию, посвящённое награждению самых успешных и красивых женщин, в разных профессиональных областях нашей социальной жизни, я ещё раз убедился в том, что красивым это мир мы делаем сами. Это становится возможным для нас тогда, когда мы оказываемся в позитивно-созидательном эмоциональном потоке, который сам несёт нас к успеху через вдохновение, придавая любому нашему делу творческий подход. В такой ситуации, креативные ноты становятся главными в вашем произведении, и любая работа превращается в искусство. Тогда желание не разрушить, а создать – становится главным мотив любой нашей работы.

Результатом же такой работы становится тот продукт, или та услуга, которая непросто удовлетворяет покупательскому спросу на рынке, но и заряжает его хорошим настроением, побуждая в будущем обращаться к нам вновь. И, конечно, в этой связи, важно подчеркнуть тот вклад, который привносит женская половина человечества, участвуя в любой серьёзной работе. Ведь женщины, в отличие от нас мужчин, не боятся быть искренними в своих эмоциях. И если разумно направляют их в созидательное русло, то достигают таких же успехов в искусстве, бизнесе и политике, как и мы мужчины. Конечно, ключевым элементом, который способна привнести женщина в свою работу – красота и позитив. Это та самая красота, которая уравновешивает жёсткость и агрессию, которую в этот мир привносит уже наша, мужская половина человечества. Если, условно, разложить по пунктам основные элементы такого позитивного подхода к работе, то их будет три:

1) Созидание. Как я уже сказал выше, для человека, который хочет сделать что-то по-настоящему стоящее, основным мотив является желание создать. Здесь ключевая оговорка: создать – это привнести в жизнь и работу что-то новое, иногда трансформируя, или реконструируя то, что было раньше. Но не уничтожая из личного эгоизма, всё что было создано до тебя. Созидание – это как раз тот самый элемент, которого, в чистом виде, так не хватает многим мужчинам, по сравнению женщинами.

2) Удовольствие. Этот компонент является крайне важным, когда человек выбирает ту работу, которая ему действительно по душе, отводя на второй план выгоду, моду и престиж выбираемой в жизни профессии. Именно такой подход даёт в перспективе самые большие возможности не только для карьерного и профессионального роста, но и для полного раскрытия всего творческого потенциала, который превращает любого профессионала в настоящего мастера своего дела. А эмоции удовлетворения и радости, которые в таком случае возникают при достижении нового успеха, просто не с чем сравнивать;

3) Презентация. Умение подать свой продукт или товар так, чтобы он максимально заинтересовал потенциального клиента не только с практической, но и с эстетической точки зрения. Способность привнести позитивные эмоции – вызвать интерес и энтузиазм, увлекая своим вдохновением всех окружающих (а не только покупателей вашего товара) – вот та вершина конструкции, которая превращает простое строение в шедевр душевной архитектуры.

Кратко подытожив сказанное, я лишь добавлю, что одним из ключевых заблуждений, навязываемых нам сегодняшней суровой и жёсткой реальностью, является мысль, что: "Если ты податлив на искренние позитивные эмоции, являешься добродушным человеком со светлой душой, для которого честь и совесть – непустые слова, то ты просто слабак!" Эта печальное заблуждение навязывается нам теми жёсткими правилами сегодняшнего мира, в котором грязный бизнес и мутная политика, слившись вместе, давно правят бал. Так вот моё мнение, что такие заблуждения надо гнать от себя прочь! Ведь, мы с вами стали настоящими людьми в тот момент, когда наши древние предки перестали бросать и добивать больных, и раненых, а стали их лечить и выхаживать. Именно так была прервана животная цепь естественного отбора, и зародилось всё человечество! А все эстетические и этические элементы пришли к нам следом, в процессе эволюции, вместе с пониманием красоты, и осознанием необходимости духовного стремления к ней. Поэтому красота ещё не раз спасёт наш мир! Главное – чтобы мы, в своей душе не забывали растить её сами!

Всем красоты и вдохновения!

Благодарю за внимание!

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