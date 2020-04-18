Как побороть комплексы и поднять самооценку: советы Аллы Костромичевой

Ведущая проекта "Топ-модель по-украински" на Новом канале Алла Костромичева рассказала, как повысить свою самооценку и побороть комплексы.

Так, эксклюзивно для OBOZREVATEL известная супермодель рассказала, как ей самой удалось повысить самооценку и что делать современным женщинам, чтобы стать успешной и реализованной.

Алла Костромичева Факты

"В подростковом возрасте у меня было много комплексов, но я их проработала. Я была одна из самых высоких и худых девочек в своем окружении. Из-за того, что я очень отличалась от сверстников, даже не хотела ходить в школу. Тогда это была драма, но когда люди из индустрии моды сказали, что я крутая и красивая, я изменила отношение к ситуации", – вспомнила модель.

Алла указала, что на собственную самооценку ключевым образом влияет окружение, поэтому ее первый совет – смените круг общения, исключите из него токсичных людей.

Алла Костромичева Instagram @allla

"Если сейчас для вас являются авторитетом одноклассники/одногруппники/коллеги по работе/подруги, которые вас подкалывают и унижают, тогда вы будете обращать внимание на свои комплексы, и вас будет все это задевать. Важно сменить критерии оценки себя и круг людей, которые дают эти оценки. Мой простой и действенный совет: меньше общайтесь с людьми, которые вас унижают, и ищите тех, кто будет ценить ваши достоинства", – указала Алла.

Алла Костромичева Instagram @allla

Также Костромичева подчеркнула:

"Помните: вы сами выбираете, кого слушать. Уверенные в себе люди, которые себя любят и уважают, никогда не будут проявлять хейт".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супермодель Алла Костромичева рассказала, как бороться с лишним весом.

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