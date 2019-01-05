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Поздравления на Сочельник и Рождество: самые яркие открытки

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Сочельник и Рождество Христово – это древний наполненный традициями праздник, который принято встречать в кругу самых родных и близких.

OBOZREVATEL предлагает читателю подборку самых ярких и оригинальных поздравлений в картинках на Сочельник и Рождество.

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Ранее OBOZREVATEL поделился рецептами меню для всей семьи на Святвечер, чтобы соблюсти важные рождественские обычаи, также рассказал про старинный рецепт узвара, в котором фрукты зачастую не кипятят, как в компоте, а заваривают кипятком и настаивают, как чай.

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