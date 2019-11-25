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25 ноября • обновлено в 15:09
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Появилось подтверждение четвертой беременности Кейт Миддлтон

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Слухи о том, что жена принца Уильяма Кейт Миддлтон снова беременна, регулярно будоражат общественность. На этот раз СМИ обратили внимание на странное поведение герцогини Кембриджской.

Как сообщает издание Express, Миддлтон в последнее время стала чуть реже выходить в свет, что якобы подтверждает ее интересное положение. Так, она отказалась от посещения важного светского мероприятия, сославшись на то, что ей нужно было остаться с детьми.

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон

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Также герцогиня Кембриджская не станет сопровождать своего супруга принца Уильяма в его очередном заграничном туре, хотя ранее Миддлтон всегда была рядом с ним. Кроме того, стало известно, что Кейт и Уильям будут отмечать Рождество в тесном семейном кругу, с детьми и родителями герцогини. То есть они с Уильямом пропустят традиционный ужин вместе с королевой Елизаветой II.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Отмечается, что сейчас королеве очень нужна поддержка, после серии скандалов с Меган Маркл и принцем Эндрю. Поэтому отказ Кейт появиться на ужине может быть продиктован только очень веской причиной, а именно — беременностью.

Кейт Миддлтон и королева Елизавета II

Кейт Миддлтон и королева Елизавета II

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.

Герцогиня Кембриджская серьезно рассорилась после слухов об изменах Уильяма с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между подругами тогда не раскрывалась.

Позже Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца впервые встретились на светском мероприятии. Подробнее о том, что произошло, читайте по этой ссылке.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Кейт Миддлтон
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