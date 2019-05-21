"Ну, поправился": Елизавета II смутила внука шуткой про внешность

Елизавета II тонко подшутила над принцем Уильямом во время прогулки на цветочной выставке, над которой трудилась герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Как сообщает Еxpress, королева Великобритании не сдержалась от комментария по поводу внешнего вида своего внука.

Супруга Уильяма трудилась над созданием сада в Челси, чтобы композиция понравилась Елизавете. Уточняется, что королева выглядела довольной. Во время осмотра выставки она сказала своему внуку, что тот прихорошился для такого мероприятия.

Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям Instagram@kensingtonroyal

"Ты выглядишь очень опрятным", – с улыбкой сказала королева. Это слегка смутило принца, которому пришлось признаться, что он поправился.

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"Ну, я поправился", – смущенно ответил принц Уильям бабушке. Он нарядился в темно-синий костюм и синий галстук.

Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон Instagram@kensingtonroyal

Миддлтон тоже выглядела элегантно. Она демонстрировала королеве выставку в платье от Erdem с рукавом на три четверти и цветочным принтом, а образ дополнила туфлями на танкетке.

Кейт Миддлтон показывает королеве свою работу Instagram@kensingtonroyal

Кейт Миддлтон и Елизавета II Instagram@kensingtonroyal

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне выставки цветов в Челси ландшафтные архитекторы и Миддлтон признались, что вдохновились книгой Ричарда Лоу "Последний ребенок в лесу".

Кейт Миддлтон и архитекторы перед открытием выставки dailymail.co.uk

Автор в своем творении указал, что проблемы с ожирением и здоровьем были связаны с тем, что люди проводят мало времени на природе.

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