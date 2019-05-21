ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ШоуКияни

/Женский журнал

"Ну, поправился": Елизавета II смутила внука шуткой про внешность

61.5тЧитать материал на украинском

Елизавета II тонко подшутила над принцем Уильямом во время прогулки на цветочной выставке, над которой трудилась герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Как сообщает Еxpress, королева Великобритании не сдержалась от комментария по поводу внешнего вида своего внука.

Супруга Уильяма трудилась над созданием сада в Челси, чтобы композиция понравилась Елизавете. Уточняется, что королева выглядела довольной. Во время осмотра выставки она сказала своему внуку, что тот прихорошился для такого мероприятия.

Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям

Елизавета II, Кейт Миддлтон и принц Уильям

Instagram@kensingtonroyal

"Ты выглядишь очень опрятным", – с улыбкой сказала королева. Это слегка смутило принца, которому пришлось признаться, что он поправился.

Новости
Подруга Маркл раскрыла секрет ее характера

"Ну, я поправился", – смущенно ответил принц Уильям бабушке. Он нарядился в темно-синий костюм и синий галстук.

Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон

Instagram@kensingtonroyal

Миддлтон тоже выглядела элегантно. Она демонстрировала королеве выставку в платье от Erdem с рукавом на три четверти и цветочным принтом, а образ дополнила туфлями на танкетке.

Кейт Миддлтон показывает королеве свою работу

Кейт Миддлтон показывает королеве свою работу

Instagram@kensingtonroyal

Кейт Миддлтон и Елизавета II

Кейт Миддлтон и Елизавета II

Instagram@kensingtonroyal

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне выставки цветов в Челси ландшафтные архитекторы и Миддлтон признались, что вдохновились книгой Ричарда Лоу "Последний ребенок в лесу".

Кейт Миддлтон и архитекторы перед открытием выставки

Кейт Миддлтон и архитекторы перед открытием выставки

dailymail.co.uk

Автор в своем творении указал, что проблемы с ожирением и здоровьем были связаны с тем, что люди проводят мало времени на природе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Елизавета IIКейт МиддлтонПринц Уильям
Место
Великобритания
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
23
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Маєм приклад краси, вишуканості і бдагородства у всьому. Дякуючи таким прикладам людство має фундамент для розвитку і прогресу. Без руйнівного варварства. Во славу Творця! Будьмо!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения