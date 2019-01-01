Надя Дорофеева кардинально изменила имидж и нарвалась на критику

Популярная украинская певица, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева начала 2019 год в новом образе.

Певица решила изменить прическу, сделав из прямых волос кудрявые. Фото нового стиля девушка опубликовала в Instagram, однако далеко не все поклонники оценили ее решение.

"Тебе не идет", "Боже мой... Выпрями волосы, умоляю!" "Тебе не очень идёт…" "Надя, не обижайся, но тебе эта причёска не идет", "Прическа не нравится", — возмущаются поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева довольно часто экспериментирует с образами. Так, недавняя ее попытка изменить имидж вновь вызвала споры в сети.