Кому сегодня улыбнется фортуна: гороскоп на 20 июля

Гороскоп на сегодня, 20 июля 2018 года.

В пятницу некоторым знакам гороскопа крупно повезет, а кое-кому лучше быть осмотрительнее. OBOZREVATEL предлагает читателю подробнее узнать советы астролога.

ОВЕН

Об упертости Овнов давно ходят легенды. Вы гордитесь этим качеством, но иногда оно может вам навредить. Сегодня именно тот день, когда стоит идти на уступки. В таком случае вас ждет неожиданная выгода.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вам могут ждать бытовые споры и неразбериха на работе. Но к вечеру все должно устаканиться. Вечер пятницы лучше провести с близкими вам людьми. Они этого заслужили.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам лучше поберечь себя. Звезды шепчут, что сегодня вам грозят разборки с начальством и коллегами. Впрочем, не давайте себя в обиду - в будущем это принесет вам дивиденды.

РАК

Раки могут быть спокойны. Сегодня у вас все будет хорошо. Возможно, вы даже получите приятный финансовый бонус, на который давно заслуживаете.

ДЕВА

Девам сегодня улыбнется удача. Похоже, что сегодня именно тот день, когда вам стоит рисковать и быть напористее. Это воздастся сторицей.

ЛЕВ

Представителям этого знака стоит забыть сегодня о романтике и отдыхе - пора решить накопившиеся дела, которые вы отложили в "долгий ящик". Уделите внимание документам и бюрократическим заданиям, они могут повлиять на ваше будущее. Также пятница - хорошее время для получения юридических консультаций или прохождения собеседований.

ВЕСЫ

Пятница - подходящий день для общения с коллегами. Всю неделю вы пахали, не поднимая головы. Сегодня можно немножко расслабиться и оглянуться вокруг себя - увидите много интересного.

СКОРПИОН

Скорпионов сегодня ждут великие дела. Работа у вас будет идти хорошо, днем вас ждет важная встреча, которая принесет выгодные дивиденды. Представителям творческих профессий сегодня будет покровительствовать муза - так что дерзайте.

СТРЕЛЕЦ

Cтрельцы, вам сегодня будет фартить. Но не зазнавайтесь. Госпожа Удача переменчива и белая полоса может смениться черной. Впрочем, пока фортуна вам улыбается - рискуйте. Результат не заставит себя ждать.

КОЗЕРОГ

У Козерогов в последнее время нелегкий период - они испытывают постоянный стресс, переживания и тревогу. Пятница, возможно, расставит все по местам и поможет понять то, что еще несколько дней назад оставалось для вас загадкой.

ВОДОЛЕЙ

Водолеям в последнее время кажется, что они во всем правы. На самом деле это не так. Задумайтесь над своим поведением иначе вас неминуемо ждут проблемы в отношениях с коллегами и близкими людьми.

РЫБЫ

Этому знаку зодиака лучше чуть-чуть проще относиться к окружающему миру. Вы взвалили на себя очень много обязанностей и стараетесь понравиться всем - расслабьтесь. Сегодня именно тот день, когда вы можете выдохнуть.