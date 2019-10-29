Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и принц Уильям задолго до свадьбы заключили тайный брачный контракт.

Так, условия договоренности рассказала писательница Кэти Николь в своей новой книге "Кейт: Будущая королева". Об этом сообщает Express.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

По словам автора книги, герцог и герцогиня Кембриджские в 2007 году серьезно поссорились и расстались на некоторое время. Чтобы вернуть Кейт принц Уильям тайно увез ее в романтическое путешествие на Сейшелы. Там они и заключили между собой договоренность.

"На райском острове Уильям пообещал Кейт, что будет с ней всегда", — поделилась Николь и добавила, что согласно брачному договору, пара договорилась все проблемы решать вместе и завести троих детей.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и новорожденный принц Луи

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее западные СМИ сообщили о том, что принц Уильям изменил Кейт Миддлтон с ее близкой подругой.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!