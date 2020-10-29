Процедуры для похудения: как сделать идеальную фигуру без усилий

Готовь сани летом, гласит народная пословица. Вот и за идеальной фигурой для лета нужно начинать "охоту" уже сейчас. Упражнения и диета – это, конечно, беспроигрышный вариант, но в мире косметологии появились новинки, которые помогут достичь желаемых параметров.

OBOZREVATEL подобрал пять новых процедур, которые помогут похудеть.

LPG массаж

Зона применения: наружные ткани, разрушение целлюлита

Время процедуры: 35 минут

LPG массаж – относительно новая косметическая процедура, которая применяется не только в области красоты, но также в медицине и даже спорте. Массаж позволяет бороться с проявлениями целлюлита на любых стадиях и делает кожу подтянутой и гладкой.

Процедура проходит следующим образом: человек надевает индивидуальный костюм из эластичной ткани, который обеспечивает скольжение аппарата и гигиену.

Затем производят массаж с помощью специального устройства, которое состоит из вакуумной камеры и двух роликов. Вакуумом захватывают и массируют кожу вместе с подкожно-жировой клетчаткой.

Контуринг тела

Зона применения: подкожный жир, различные части тела

Время процедуры: 5-8 часов

Body-скульптурирование или контурирование тела – совершенно новая процедура, которая позволяет сделать фигуру более рельефной, подтянуть и выразить мышцы, причем – без физических усилий и за короткое время. Сам процесс занимает 5-8 часов и представляет собой своеобразную "перекачку" жира повторно в другие части тела.

Во время контурирования врач вводит в нужную зону значительную часть жировой ткани, которую получают после липосакции, а затем добавляют из в те участки тела, где нужен дополнительный объем: ягодицы, грудь и так далее. Этот жир организм не отторгнет, а за счет него можно создать тот контур тела, который пожелает клиент.

Эндосфера

Зона применения: лицо, мягкие ткани

Время процедуры: 60-90 минут

Бывает так, что после большого похудения кожа на некоторых участках тела обвисает или же сохраняется объем щек и второй подбородок. Убрать это возможно долгими упражнениями или диетами, но вот эндосфера является процедурой, которая существенно облегчает этот процесс.

В основе метода – компрессионная микровибрация. Насадка аппарата имеет 55 сфер и силиконовых роликов, которыми и делается массаж: механические вибрации на низкой частоте. Устройство действует на три основные причины целлюлита: лимфатический застой, накопление жидкостей и жировых клеток. Все эти процессы эндосфера стимулирует на метаболическом и сосудистом уровнях, заставляя клетки "делать упражнения", только без нагрузки.

Криополиз ZELTIQ

Зона применения: жировые отложения,

Время процедуры: 30-90 минут

Криополиз – еще один прорыв в области косметологии, который позволяет "заморозить" жир, отложенный в специальных "жировых подушках". Суть процедуры состоит в том, что аппарат ZELTIQ с помощью вакуумной насадки "втягивает" жировую складку и изолированно обрабатывает ее. Затем внутри аппликатора снижается температура до -25 градусов. В таких условиях вены, нервы и сосуды не повреждаются, а вот жировые клетки от холода разрушаются.

Правда, эту процедуру следует проходить курсом, поскольку полное разбивание клеток происходит за 2-3 месяца.

Прессотерапия

Зона применения: ткани живота

Время процедуры: 30 сек – 2 мин.

Прессотерапия является процедурой, которую назначают не только в погоне за красивой фигурой, но и для "ремонта" сосудов. Эта методика способствует восстановлению водного балланса и улучшает венозное кровообращение, активирует обменные процессы в жировых клетках, заставляя их "сжигаться". Кроме того, прессотерапия нормализует работу лимфатической системы и циркуляцию межклеточной жидкости. Таким образом прессотерапия борется с целлюлитом и ожирением.

Во время процедуры пациент находится в положении лежа, происходит чередование воздушных импульсов – вакуума и компрессии, вследствие снижения атмосферного давления в манжетах расширяются кровеносные сосуды, увеличивается приток крови к подкожной клетчатке.

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