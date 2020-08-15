Когда Яблочный Спас 2020: что категорически нельзя делать в Преображение Господне

В среду, 19 августа, православные верующие отмечают Преображение Господне – большой христианский праздник, посвященный событию явления Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе.

В народе эта дата известна под названием Яблочный Спас, или Второй Спас, Великий Спас. OBOZREVATEL предлагает узнать о главных традициях праздника, его истории, приметах и запретах.

Преображение Господне: история праздника

19 августа посвящено евангельскому событию, когда апостолы увидели Сына Божьего в преображении. Как говорится в Священном Писании, Спаситель вместе с тремя ближайшими учениками Петром, Иаковом и Иоанном поднялся на гору Фавор и стал молиться.

Во время молитвы облик Иисуса Христа преобразился: лицо просияло, тело и одежду залил божественный свет. Восхищенные апостолы исполнились небывалого блаженства.

Преображение Господне считается третьим праздником после Рождества и Пасхи Фото: iversky-hram.ortox.ru

"Равви! Хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии", – сказал Петр. После этих слов появилось облако, которое осенило их всех, и ученики услышали голос из него: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте".

Спускаясь с горы, Христос запретил апостолам рассказывать об увиденном, "доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых".

Что нужно сделать в Яблочный Спас: традиции

Великий Спас считается третьим праздником после Рождества и Пасхи. В этот день в церквях и храмах проходят традиционные богослужение, а верующие освящают виноград и яблоки нового урожая (отсюда и название – Яблочный Спас). Фрукты также принято относить на кладбища и оставлять у могил ушедших близких.

В Яблочный Спас принято освящать яблоки и виноград в церкви, а также готовить разные блюда из яблок Фото: Pixabay

Хозяйки в Яблочный Спас готовят разные блюда из яблок, и, хотя праздник приходится на период Успенского поста, в этот день разрешается съесть рыбы и выпить немного вина.

По поверьям, яблоки в Великий Спас наделены особой силой, они исцеляют от болезней и исполняют желания. Так, наши предки верили, что если кусочек яблока обмакнуть в мед и съесть, то мечта сбудется.

Яблочный Спас 2020: что нельзя делать?

В Преображение Господне запрещено работать: убирать, стирать, шить, рукодельничать, делать ремонт и т.д. Разрешаются лишь сбор урожая и приготовление еды.

Церковь рекомендует до наступления Яблочного Спаса отказаться от употребления яблок и винограда нового урожая – их принято есть уже после освящения.

Нельзя убивать насекомых: они приносят удачу. Особенно хорошей приметой считается, если муха дважды сядет на руку. При этом прогонять ее нельзя, насекомое должно улететь самостоятельно.

Сочетаться браком в этот день, как и в другие дни Успенского поста, нельзя, – это считалось большим грехом. Иначе молодые никогда не будут счастливы.

По приметам на Преображение Господне судили о погоде на зиму и осень Фото: Pixabay

Приметы на 19 августа

Какая погода на Яблочный Спас, такая будет и на Покров (14 октября).

Пчелы собираются в рой, идет мелкий дождь – скоро наступит холодная и дождливая осень.

Сухая погода 19 августа – осенью будет мало дождей.

Весь урожай зерновых нужно собрать до Яблочного Спаса – иначе первый дождь все погубит.

Пчелы слетаются на мед – к достатку в доме.

Много скворцов на деревьях – к суровому январю.

В Яблочный Спас ясно и солнечно – к суровым морозам зимой.

19 августа листья на деревьях пожелтели – скоро сильно похолодает.

Молитва в праздник Преображение Господне

Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его! Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество. Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков.

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