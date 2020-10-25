Всемирный день макарон: три необычных рецепта приготовления
Всемирный день макарон отмечается ежегодно 25 октября. Этот праздник был основан во время Всемирного конгресса пасты в 1995 году в Риме. Согласно объявленному статуту он объединяет любителей пасты по всему миру.
В Италии, на родине пасты, традиционно отмечают этот день с размахом, устраивая фестивали макарон; в других странах мира данный продукт также пользуется большой популярностью. К празднику OBOZREVATEL публикует три необычных рецепта приготовления макарон.
Мясной пирог из макарон
Ингредиенты
Паста ригатонни (трубчатые макаронные изделия) – 500 г
Куриный фарш – 400-500 г
Томатный соус – 450 г
Твердый сыр (тертый) – 120 г
Сулугуни (тертый) – 150 г
Творог – 200 г
Яйцо – 1 шт.
Оливковое масло – 2 столовые ложки
Вода – 120 мл
Петрушка (измельченная) – по вкусу
Соль, черный перец, сахар – по вкусу
Приготовление
Пасту отварить согласно инструкции, слить воду, промыть холодной водой и заправить оливковым маслом.
Добавить сыр, перемешать.
На раскаленной сковороде обжарить фарш до полуготовности (до сероватого цвета).
Добавить томатный сок, воду и довести до кипения. Посолить, приправить перцем, сахаром и тушить под крышкой 20-25 минут.
Добавить в фарш петрушку, перемешать и снять с огня. Оставить на 10 минут.
Яйцо перемешать с творогом до однородности.
На смазанную маслом форму для запекания (желательно разъемную) выложить вертикально трубочки ригатони. Сверху распределить творожную массу, затем – фарш. Запекать 15 минут при 205 градусах.
Посыпать сулугуни и оставить в духовке еще на 15 минут.
Когда пирог испечется, провести ножом вдоль стенок формы, отделяя бортики. Подавать горячим.
Спагетти в чесночном масле с петрушкой
Это необычное блюдо будет отличным гарниром к отварному или тушеному мясу / рыбе.
Ингредиенты
Спагетти – 250 г
Большой пучок петрушки
Чеснок – 5 зубчиков
Сливочное масло – 40 г
Растительное масло – 50 мл
Соль и свежемолотый перец по вкусу
Приготовление
Отварить пасту в хорошо посоленной воде, немного недоваривая до полной готовности. Откинуть на дуршлаг, чтобы дать стечь жидкости.
В большом сотейнике на смеси масел обжарить измельченный чеснок. Можно нарезать его тонкими дольками или пропустить через чеснокодавку.
Выложить пасту в сотейник, добавить специи и подсолить.
Присыпать свежей порезанной петрушкой, прогреть и подавать макароны к столу.
Спагетти с грибами и шпинатом
Ингредиенты
Спагетти – 200 г
Масло сливочное – 28 г
Шампиньоны – 150 г
Чеснок сушеный – 2 г
Шпинат – 50 г
Сок лимонный – 1 ст. л.
Соль – 1 щепотка
Сыр – 50 г
Перец чили красный – по вкусу
Приготовление
Приготовить спагетти по инструкции, оставив около 50 г воды от варки.
Нарезать грибы ломтиками. Сыр натереть на мелкой терке. Листья шпината крупно нарубить.
Разогреть сливочное масло на сковороде, добавить грибы и пожарить. Приправить солью и сушеным чесноком, добавить шпинат и готовить еще минуту.
К грибам и шпинату добавить пасту, сок лимона, добавить натертый сыр, влить остаток воды от варки макарон. Хорошо перемешать, снять с огня.
Готовое блюдо подавать теплым, посыпав тертым сыром и кольцами красного перца чили.
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