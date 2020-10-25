Всемирный день макарон: три необычных рецепта приготовления

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Праздники
1,6 т.
Всемирный день макарон празднуют 25 октября

Всемирный день макарон отмечается ежегодно 25 октября. Этот праздник был основан во время Всемирного конгресса пасты в 1995 году в Риме. Согласно объявленному статуту он объединяет любителей пасты по всему миру.

В Италии, на родине пасты, традиционно отмечают этот день с размахом, устраивая фестивали макарон; в других странах мира данный продукт также пользуется большой популярностью. К празднику OBOZREVATEL публикует три необычных рецепта приготовления макарон.

Мясной пирог из макарон

Мясной пирог из макарон готовится с пастой ригатони

Ингредиенты

  • Паста ригатонни (трубчатые макаронные изделия) – 500 г

  • Куриный фарш – 400-500 г

  • Томатный соус – 450 г

  • Твердый сыр (тертый) – 120 г

  • Сулугуни (тертый) – 150 г

  • Творог – 200 г

  • Яйцо – 1 шт.

  • Оливковое масло – 2 столовые ложки

  • Вода – 120 мл

  • Петрушка (измельченная) – по вкусу

  • Соль, черный перец, сахар – по вкусу

Приготовление

  1. Пасту отварить согласно инструкции, слить воду, промыть холодной водой и заправить оливковым маслом.

  2. Добавить сыр, перемешать.

  3. На раскаленной сковороде обжарить фарш до полуготовности (до сероватого цвета).

  4. Добавить томатный сок, воду и довести до кипения. Посолить, приправить перцем, сахаром и тушить под крышкой 20-25 минут.

  5. Добавить в фарш петрушку, перемешать и снять с огня. Оставить на 10 минут.

  6. Яйцо перемешать с творогом до однородности.

  7. На смазанную маслом форму для запекания (желательно разъемную) выложить вертикально трубочки ригатони. Сверху распределить творожную массу, затем – фарш. Запекать 15 минут при 205 градусах.

  8. Посыпать сулугуни и оставить в духовке еще на 15 минут.

  9. Когда пирог испечется, провести ножом вдоль стенок формы, отделяя бортики. Подавать горячим.

Спагетти в чесночном масле с петрушкой

Спагетти в чесночном масле с петрушкой подают как гарнир к рыбе или мясу

Это необычное блюдо будет отличным гарниром к отварному или тушеному мясу / рыбе.

Ингредиенты

  • Спагетти – 250 г

  • Большой пучок петрушки

  • Чеснок – 5 зубчиков

  • Сливочное масло – 40 г

  • Растительное масло – 50 мл

  • Соль и свежемолотый перец по вкусу

Приготовление

  1. Отварить пасту в хорошо посоленной воде, немного недоваривая до полной готовности. Откинуть на дуршлаг, чтобы дать стечь жидкости.

  2. В большом сотейнике на смеси масел обжарить измельченный чеснок. Можно нарезать его тонкими дольками или пропустить через чеснокодавку.

  3. Выложить пасту в сотейник, добавить специи и подсолить.

  4. Присыпать свежей порезанной петрушкой, прогреть и подавать макароны к столу.

Спагетти с грибами и шпинатом

Спагетти с грибами и шпинатом подают, посыпав тертым сыром и кольцами красного перца чили

Ингредиенты

  • Спагетти – 200 г

  • Масло сливочное – 28 г

  • Шампиньоны – 150 г

  • Чеснок сушеный – 2 г

  • Шпинат – 50 г

  • Сок лимонный – 1 ст. л.

  • Соль – 1 щепотка

  • Сыр – 50 г

  • Перец чили красный – по вкусу

Приготовление

  • Приготовить спагетти по инструкции, оставив около 50 г воды от варки.

  • Нарезать грибы ломтиками. Сыр натереть на мелкой терке. Листья шпината крупно нарубить.

  • Разогреть сливочное масло на сковороде, добавить грибы и пожарить. Приправить солью и сушеным чесноком, добавить шпинат и готовить еще минуту.

  • К грибам и шпинату добавить пасту, сок лимона, добавить натертый сыр, влить остаток воды от варки макарон. Хорошо перемешать, снять с огня.

  • Готовое блюдо подавать теплым, посыпав тертым сыром и кольцами красного перца чили.

Ранее OBOZREVATEL публиковал простой и вкусный рецепт яблочного пирога от Лизы Глинской.

Праздникитрадициирецептеда