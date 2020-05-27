Вознесение Господне: что категорически нельзя делать и как праздновать в 2020 году

Один из главных христианских праздников, Вознесение Господне, отмечается на 40-й день после Пасхи. В 2020 году он приходится на четверг, 28 мая.

В этот день вспоминают, как, согласно Евангелию, Иисус Христос вознесся на небо с Елеонской горы, завершив свой земной путь. О традициях праздника, его истории, приметах и о том, что нельзя делать 28 мая, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

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Вознесение Господне: история праздника

Праздник замыкает цикл пасхальных, он установлен в честь вознесения Сына Божьего Иисуса на небо, а также в память обещания о втором пришествии Христа.

Вознесение Иисуса произошло через 40 дней после его Воскресения. Основной символ праздника – преодоление границ между небом и землей.

Традиции на Вознесение: как праздновать в 2020 году

На Вознесение верующие посещают службу в церкви. Поскольку в Украине в мае 2020 года продолжается карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, следует при посещении общественных мест соблюдать масочный режим и придерживаться дистанции не менее 1,5 метра.

В Вознесение Господне верующие посещают церковь Pixabay

Принято считать, что Вознесение символизирует приход лета: "Весна о Вознесении на небо возносится – на отдых в рай пресветлый просится!"

Также в народном календаре праздник Вознесения Господнего был днем памяти ушедших предков. Чтобы умилостивить их и полевых духов, люди пекли блины, жарили яичницу, варили яйца и ели их дома или в поле, поскольку Вознесение обычно выпадает в разгар полевых работ.

В память Вознесения верующие также пекли большие продолговатые пироги, которые назывались лесенками, лестовками, лествицами, и несли их в церковь, где над ними совершали молебствия. Одна часть отдавалась притчу, другая – нищим.

По примете, Вознесение считается символом перехода к лету Pixabay

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С Вознесения Господнего весна заканчивается и начинается переход к лету, потому уже можно не бояться похолоданий.

Дождь на Вознесение – к неурожаю и болезням у скота.

Хорошая погода в праздник означает, что она продержится до дня Святого Михаила 21 ноября.

Искупаться в реке на Вознесение – здоровье будет крепким.

Курица снесла яйцо – его нужно подвесить под крышей дома как оберег от несчастий.

Роса в праздник Вознесения считается целебной, а лечебные свойства трав усиливаются и сохраняются до Ивана Купала 7 июля.

Что нельзя делать в Вознесение: праздник следует посвятить молитве Pixabay

Что нельзя делать в Вознесение: строгие запреты

В радостный праздник Вознесения следует соблюдать в душе мир и спокойствие. Нельзя ссориться, ругаться, думать о плохом: силы стоит направить на добрые дела.

Нельзя заниматься тяжелым трудом. Работу лучше перенести на другой день, а праздник посвятить молитве и духовному просветлению.

В Вознесение нельзя говорить "Христос Воскрес", поскольку из храмов в этот день выносят Плащаницу.

Народное поверье, согласно которому в Вознесение нужно обязательно помянуть умерших, является ошибочным.

У наших предков было запрещено в праздник разбрасывать мусор и плевать на улице, чтобы не "попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих".

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