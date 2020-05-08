Главная Новости
8 мая • обновлено в 06:08
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

Украина 8 мая отмечает День памяти и примирения: в чем суть

1.1т
Читать материал на украинском

В пятницу, 8 мая, в Украине, как и во многих других странах Европы, отмечается День памяти и примирения, который символизирует победу над нацизмом и посвящен памяти жертв Второй мировой войны.

Так, именно 8 мая является годовщиной капитуляции нацистской Германии. В 2015 году День памяти был установлен как государственный праздник в Украине. OBOZREVATEL предлагает вспомнить историю этого дня и узнать, в чем суть праздника.

День памяти и примирения посвящен памяти жертв Второй мировой войны

День памяти и примирения посвящен памяти жертв Второй мировой войны

uinp.gov.ua

День памяти и примирения 8 мая: история праздника

8 мая 1945 года в Берлине Антигитлеровская коалиция официально приняла "Акт о безоговорочной капитуляции" нацистской Германии. Накануне, 7 мая, акт подписал начальник оперативного управления Верховного главнокомандования армейских сил Германии (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль.

По этому случаю 8 мая 1945 года во многих городах Европы и США состоялись торжественные мероприятия, посвященные победе над нацизмом.

22 ноября 2004 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН к 60-летию окончания Второй мировой войны 8 и 9 мая были провозглашены Днями памяти и примирения, посвященными памяти жертв этой войны.

Акт о капитуляции Германии

Акт о капитуляции Германии

ourdocuments.gov

Большинство стран мира празднуют День победы над нацизмом 8 мая (официальное название праздника – "День победы в Европе"), а страны бывшего СССР – в большинстве случаев на день позже, 9 мая.

В Украине 9 мая также отмечается, но уже не с таким размахом, как ранее. Полное название – День победы над нацизмом во Второй мировой войне. От формулировки День победы в Великой отечественной войне в стране предложено отказаться.

День памяти и примирения в Украине: в чем суть праздника

Жертвой Второй мировой войны стал каждый пятый украинец. Военные потери Украины составили 2,5 миллиона человек, еще 5,5 миллиона человек погибших – военнопленные и мирное население. От числа общих потерь СССР это составляет 40-44%.

9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов", в результате чего День памяти был установлен как государственный праздник.

Вторая мировая война унесла жизнь каждого пятого украинца

Вторая мировая война унесла жизнь каждого пятого украинца

5.ua

Таким образом Украина начала новую традицию празднования 8 и 9 мая в европейском духе памяти и примирения. Этот день установлен для "почтения подвига украинского народа, его выдающегося вклада в победу антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, высказывания уважения всем борцам против нацизма, увековечения памяти о погибших".

Символом Дня памяти и примирения является красный мак. Его графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны, изображен цветок, с другой, – кровавый след от пули.

От георгиевской ленты и прочей советской символики во время чествования памяти погибших рекомендуется отказаться.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, за что Сталин Голодомором уничтожал миллионы украинцев.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "День памяти и примирения" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Темы
День памяти и примирения Вторая мировая война Праздники
Место
Украина
Теги
История праздник война
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
3
Смешно
3
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Праздники

Коронавирус. Самое важное

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги