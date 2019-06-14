Троицкая родительская суббота 2019: чего нельзя делать в этот день

Накануне праздника Троицы православные украинцы, в субботу 15 июня отмечает Троицкую родительскую поминальную субботу.

В этот день вся Православная Церковь Украины (ПЦУ) будет молиться Господу за своих покойных православных родственников и о спасении их душ. Родительская субботы называется потому, что родители в этот день ближе к своим детям.

OBOZREVATEL предлагает узнать о запретах в этот день, чтобы мирно дождаться светлого праздника Троицы:

В Троицкую субботу нельзя молиться за родных, покончивших жизнь самоубийством.

В отличие от светлого праздника Троицы, в родительскую субботу не только разрешается, но и обязательно убрать свой дом и двор.

В поминальную субботу не стоит унывать и оплакивать родных. Лучше посетить могилу и поделиться с ними своей радостью.

Не стоит устраивать в этот день шумные вечеринки, лучше провести его в тишине и работе.

Считается, что накануне праздника не стоит ходить в лес и ни в коем случае не купаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, католическая Троица немного отличается от православной. В 2019 году она отмечалась 9 июня. Католические священнослужители облачались в белые одеяния и проводили богослужение.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!