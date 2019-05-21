Троица 2019: когда отмечают в Украине и будет ли выходной

Троица (Святая Пятидесятница, Зеленые праздники) – именно этим праздником через пятьдесят дней после Пасхи завершается пасхальный цикл. Этот день является одним из 12 важнейших праздников у христиан. OBOZREVATEL подготовил информацию о дате празднования, выходных и истоки традиций этого дня.

Троицу всегда отмечают в воскресенье

В 2019 году Святая Троица приходится на воскресенье, 16 июня. Таким образом понедельник, 17 июня, будет выходным.

История праздника

День Святой Троицы – праздник, который прославляет триединство Бога Всевышнего. В Евангелии написано, что в этот день на апостолов в виде огненных языков сошел Святой Дух и все они заговорили на разных языках, чтобы в дальнейшем идти между народами и проповедовать христианство. Кроме того, апостолы теперь могли исцелять и предсказывать.

Традиционно Троицу празднуют три дня

Стоит отметить, что пламя, посредством которого на апостолов сошел Святой Дух, символизирует очищение от грехов и наполнение светом веры.

Традиционно Троица приходится на воскресенье, ее празднуют три дня. В этот день в храмах совершается одна из самых красивых служб в году.

Почему на Троицу дом украшают зеленью

Верований насчет традиции украшать дом зеленью на Троицу довольно много. В одних источниках утверждают, что это нужно, чтобы отогнать от дома злых духов. Другие источники утверждают, что зелень на этот праздник символизирует бессмертие жизни, а также является признаком того, что лето пришло на смену весне.

На Троицу дома украшают зеленью

Вместе с тем существует утверждение о том, что обычай украшать дом зеленью на Троицу еще от ветхозаветной Церкви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при Синайской горе все цвело и зеленело в день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горница, где на апостолов сошел Святой Дух, в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами.

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