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4 января • обновлено в 06:30
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Рождественский Сочельник 2020: поздравления с праздником

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Рождественский Сочельник, также известный как Святой Вечер – это канун Рождества Христова, который празднуется в православной церкви 6 января. По традиции в сочельник отказываются от пищи до появления первой звезды, а в церкви служат молитвы Великих Часов.

На Сочельник традиционно накрывают стол из двенадцати блюд с обязательной кутей, вечером дети начинают колядовать, а молодые девушки гадать на суженого. OBOZREVATEL же подготовил лучшие поздравления с сочельником.

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник – поздравления в стихах

В канун Святого Рождества

Желаю вам всего благого:

Добра, удачи, волшебства,

Улыбок, счастья неземного!

Пусть вас Господь всегда хранит

И все желания исполнит,

От всех ненастий защитит

И сердце радостью наполнит!

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***

Пусть в Рождественский сочельник

Чудо вдруг произойдет,

И удача, и веселье

В дом уютный ваш войдет.

Пусть мечты осуществятся,

Веря в сказку Рождества,

Дни счастливые продлятся,

Не кончаясь никогда.

Будут все кругом здоровы,

Полны силы и добра.

Рождеством весь мир наполнен

Сказкой мира и тепла.

***

В сочельник, накануне Рождества

Спешу сказать вам добрые слова.

Пускай случится с вами чудо

И пусть хорошее случается повсюду.

Пускай теплом надежда вас согреет

И счастлив будет тот, кто верит.

Пусть будет всё у вас благополучно

И с вами шествует удача неразлучно.

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник – поздравления в прозе

В Рождественский Сочельник желаю всем открыть сердца, и насладится близостью родных и близких людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего благословения.

***

В Рождественский Сочельник пожелаю от души щедрых подарков и доброй радости, достатка в доме и светлого блага, здоровья семьи и мира, большой удачи и любви, неугасаемой надежды души и искренней милости сердца.

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***

В Рождественский Сочельник, в канун светлого праздника чуда и добра желаю оставить позади все обиды и тревоги, смешать в душе искренние чувства и ощущения счастья, одарить своих близких верной любовью и открыть своё сердце для чистых молитв. Желаю благодатной жизни, крепкой опоры в ней и радостных новостей.

Рождественский Сочельник – открытки

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник – видео-поздравления

Ранее OBOZREVATEL публиковал точный прогноз погоды на Рождество в Украине. Синоптики предупреждают о "температурных качелях".

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Автор
Игорь Никитин
Темы
Рождество Праздники
Место
Украина
Тег
праздник
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