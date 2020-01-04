Рождественский Сочельник 2020: поздравления с праздником

Рождественский Сочельник, также известный как Святой Вечер – это канун Рождества Христова, который празднуется в православной церкви 6 января. По традиции в сочельник отказываются от пищи до появления первой звезды, а в церкви служат молитвы Великих Часов.
На Сочельник традиционно накрывают стол из двенадцати блюд с обязательной кутей, вечером дети начинают колядовать, а молодые девушки гадать на суженого. OBOZREVATEL же подготовил лучшие поздравления с сочельником.
Рождественский Сочельник
Рождественский Сочельник – поздравления в стихах
В канун Святого Рождества
Желаю вам всего благого:
Добра, удачи, волшебства,
Улыбок, счастья неземного!
Пусть вас Господь всегда хранит
И все желания исполнит,
От всех ненастий защитит
И сердце радостью наполнит!
***
Пусть в Рождественский сочельник
Чудо вдруг произойдет,
И удача, и веселье
В дом уютный ваш войдет.
Пусть мечты осуществятся,
Веря в сказку Рождества,
Дни счастливые продлятся,
Не кончаясь никогда.
Будут все кругом здоровы,
Полны силы и добра.
Рождеством весь мир наполнен
Сказкой мира и тепла.
***
В сочельник, накануне Рождества
Спешу сказать вам добрые слова.
Пускай случится с вами чудо
И пусть хорошее случается повсюду.
Пускай теплом надежда вас согреет
И счастлив будет тот, кто верит.
Пусть будет всё у вас благополучно
И с вами шествует удача неразлучно.
Рождественский Сочельник
Рождественский Сочельник – поздравления в прозе
В Рождественский Сочельник желаю всем открыть сердца, и насладится близостью родных и близких людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего благословения.
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В Рождественский Сочельник пожелаю от души щедрых подарков и доброй радости, достатка в доме и светлого блага, здоровья семьи и мира, большой удачи и любви, неугасаемой надежды души и искренней милости сердца.
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В Рождественский Сочельник, в канун светлого праздника чуда и добра желаю оставить позади все обиды и тревоги, смешать в душе искренние чувства и ощущения счастья, одарить своих близких верной любовью и открыть своё сердце для чистых молитв. Желаю благодатной жизни, крепкой опоры в ней и радостных новостей.
Рождественский Сочельник – открытки
Рождественский Сочельник
Рождественский Сочельник
Рождественский Сочельник
Рождественский Сочельник
Рождественский Сочельник
Рождественский Сочельник
Рождественский Сочельник
Рождественский Сочельник
Рождественский Сочельник
Рождественский Сочельник – видео-поздравления
Ранее OBOZREVATEL публиковал точный прогноз погоды на Рождество в Украине. Синоптики предупреждают о "температурных качелях".
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