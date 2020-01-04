Рождественский Сочельник 2020: поздравления с праздником

Рождественский Сочельник, также известный как Святой Вечер – это канун Рождества Христова, который празднуется в православной церкви 6 января. По традиции в сочельник отказываются от пищи до появления первой звезды, а в церкви служат молитвы Великих Часов.

На Сочельник традиционно накрывают стол из двенадцати блюд с обязательной кутей, вечером дети начинают колядовать, а молодые девушки гадать на суженого. OBOZREVATEL же подготовил лучшие поздравления с сочельником.

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник – поздравления в стихах

В канун Святого Рождества

Желаю вам всего благого:

Добра, удачи, волшебства,

Улыбок, счастья неземного!

Пусть вас Господь всегда хранит

И все желания исполнит,

От всех ненастий защитит

И сердце радостью наполнит!

***

Пусть в Рождественский сочельник

Чудо вдруг произойдет,

И удача, и веселье

В дом уютный ваш войдет.

Пусть мечты осуществятся,

Веря в сказку Рождества,

Дни счастливые продлятся,

Не кончаясь никогда.

Будут все кругом здоровы,

Полны силы и добра.

Рождеством весь мир наполнен

Сказкой мира и тепла.

***

В сочельник, накануне Рождества

Спешу сказать вам добрые слова.

Пускай случится с вами чудо

И пусть хорошее случается повсюду.

Пускай теплом надежда вас согреет

И счастлив будет тот, кто верит.

Пусть будет всё у вас благополучно

И с вами шествует удача неразлучно.

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник – поздравления в прозе

В Рождественский Сочельник желаю всем открыть сердца, и насладится близостью родных и близких людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего благословения.

***

В Рождественский Сочельник пожелаю от души щедрых подарков и доброй радости, достатка в доме и светлого блага, здоровья семьи и мира, большой удачи и любви, неугасаемой надежды души и искренней милости сердца.

***

В Рождественский Сочельник, в канун светлого праздника чуда и добра желаю оставить позади все обиды и тревоги, смешать в душе искренние чувства и ощущения счастья, одарить своих близких верной любовью и открыть своё сердце для чистых молитв. Желаю благодатной жизни, крепкой опоры в ней и радостных новостей.

Рождественский Сочельник – открытки

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник

Рождественский Сочельник – видео-поздравления

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