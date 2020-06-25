С Днем таможенника 2020: лучшие поздравления с праздником

Праздник отмечается в годовщину принятия Верховной Радой в 1991 году закона "О таможенном деле в Украине"

В четверг, 25 июня, в Украине отмечается День таможенника. Праздник был установлен указом президента Леонида Кравчука от 22 июня 1992 года и первоначально назывался "День таможенной службы Украины".

17 июня 2020 года Кабинет министров согласовал указ президента Владимира Зеленского об учреждении Дня таможенника на 25 июня – дату принятия Верховной Радой в 1991 году закона "О таможенном деле в Украине". К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и картинки.

С Днем таможенника: смс, поздравления в стихах и прозе

Працівники митниці – люди особливі,

Хоч душі їхні ніжні і вразливі:

Напруженість дає себе взнаки,

Бо в їхньому житті все навпаки –

Коли уся країна щось святкує,

Тоді митник наполегливо працює,

Коли вночі усі лягають спати,

Митник почне вантажі перевіряти

Та радий він! Бо до усього звиклий

Трудяга відповідальний – митник!

***

Контрабанда не проедет,

Нарушитель не пройдет,

Находясь за то в ответе,

Пост таможенник блюдет!

Мы, таможенник, ведь знаем –

Труд твой важный и большой!

И сегодня поздравляем

Мы тебя со всей душой!

***

Службу державну митник несе,

Зайвого злодій не провезе.

Що у валізах, в вантажних вагонах

Перевіряють люди в погонах.

В день цей святковий

Прийміть привітання

Вітаємо з Днем митника

Хай збудуться всі бажання!

***

В митника сьогодні свято,

Він працює так завзято,

Бо йому багато треба,

Зірочок дістати з неба.

Можна нести вам горілку,

Щоб сьогодні душу гріла,

Аби добре святкувалось,

І на славу свято вдалось!

***

Поздравляю с Днем таможенника Украины и от всей души желаю не терять бдительности на своем посту, всегда быть верным стражем закона и порядка границ, не знать усталости и уныния, успехов в работе и удачи на жизненном пути.

***

С Днем таможенника, дорогие наши стражи государственных границ! Желаю оставаться всегда внимательными и собранными, силы духа и терпения. Пусть мимо вас не пройдет ни один правонарушитель. Ваша работа важна и тяжела, поэтому семейного счастья и благополучия, чтоб дома вас ждали любящие родные. С профессиональным праздником!

Картинки ко Дню таможенника

Картинки ко Дню таможенной службы Украины dli.donetsk.ua

День таможенника 2020 vnews.agency

С Днем таможенной службы amazing-ukraine.com

День таможенника: видео

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По материалам: pozdravok.ru, cardsplus.com.ua.