С Днем продавца 2020: картинки, видео, поздравления в стихах и прозе

Праздник отмечается с 1995 года. Pixabay

В Украине 26 июля отмечается День работников торговли, или, как его еще называют, День продавца. Праздник был установлен указом президента Леонида Кучмы в 1995 году и с тех пор ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля.

К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления в стихах и прозе, открытки, картинки и видео.

День работника торговли: смс, стихи и проза

Всех работников торговли

Поздравляю от души.

В сфере выгодных покупок

Вы бесспорно хороши.

Пусть сопутствует удача,

Душу радует доход.

Чтобы все ваши старания

Дали денежный приход.

***

На базарі кожен знає,

Щоби добре гендлювати,

Заробити,щось продати,

Треба допінга приняти,

Щоби світ став яскравішим,

І язик молов без перестанку,

Бажано з самого ранку,

Перевернути добру шклянку!

А сьогодні як при святі,

Треба випити багато,

За прибутки і достатки,

Щоби збільшувались статки,

Щоб торгівля процвітала,

І свої плоди давала,

Тож бажаю одним ранком,

Прокинутись олігархом!

З днем працівника торгівлі!

***

Славних днів, удачі, процвітання,

Нехай успіхи радують тебе частіше,

Хай доля виконає усі бажання,

І подарує в це прекрасне свято щастя!

***

С Днем работников торговли art-assorty.ru

С Днем работников торговли!

Пусть растут продажи ввысь,

Продавай товар с любовью,

Только с радостью трудись!

Пусть мечты и все стремления

В быль удастся воплотить!

Тебе лучики везения

Будут пусть всегда светить!

***

Шановні працівники торгівлі !

Сьогодні, в ваше професійне свято,

дозвольте привітати вас від всієї душі !

Бажаємо вам щастя і тепла,

Колег хороших і добра,

Великих надій, хмільних бенкетів

І від начальства квіт букетів.

У праці бажаємо вам успіху,

В сім'ї – щасливих днів сповна,

А в цей день – веселощів і сміху,

У всіх ділах – ні пуху, ні пера!

***

Вітаю всіх працівників торгівлі з професійним святом! Бажаю бути завжди налаштованими на успіх, отримувати бажаний прибуток, легко і просто знаходити клієнтів, розвиватися і прагнути до кращого! Нехай все виходить так, як задумано, і ще краще! Здоров'я вам, позитиву і море чудовних результатів!

***

Всех работников торговли поздравляем с их профессиональным праздником! Желаем огромных выручек, благодарных покупателей, высоких доходов. Будьте всегда здоровы, красивы, успешны и счастливы!

День работников торговли: картинки и открытки

Картинка с Днем работников торговли proledi.com.ua

Открытка в День работников торговли bonnycards.ru

Поздравления с Днем работников торговли ukr.media

Видео ко Дню работников торговли

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда и сколько будет выходных в августе 2020 года.

По материалам: v24.com.ua, pozdravok.ru.