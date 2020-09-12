С Днем программиста 2020: приколы, поздравления, картинки и открытки

В субботу, 12 сентября, в Украине и других странах мира отмечается День программиста. Этот праздник традиционно отмечают в 256-й день года (256 – символическое число в программировании).
К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления, стихи, смс, прикольные картинки и видео.
День программиста 2020: смс, стихи и проза
В век высоких технологий
Без программ не обойтись,
Программисты ежедневно
Легче делают нам жизнь!
Мы хотим вас всех поздравить
С этим праздником, друзья,
Мы вам очень благодарны,
Нам без вас уже нельзя!
***
Ти по життю оптиміст.
Знаєш, як і що виправити.
Ти великий програміст,
І тебе я вітаю.
Хай все ладнається завжди,
І програми не підводять,
Не горять нехай дроти,
І взагалі – не буде горя.
***
Найгеніальнішого програміста вітаємо,
Нових відкриттів і перемог бажаємо,
Нехай буде світлою дорога завжди,
Посидючість, наполегливість хай допомагають.
Здоров'я міцного тобі бажаємо,
Нехай вірус знищить всі негоди,
Нехай життя завжди радує тебе,
Нехай доля дарує нагороди.
***
Ніякий злісний хакер
Не зламає твій характер!
Крутіший ти, ніж альпініст,
Друг надійний – програміст!
***
Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.
***
Програміст, прийшов твій день! Відірвися від коду. Знаєш, нам не лінь прочитати для тебе і оду. Розвивайся і вчися, адже це круто. Втілюй ідеї в життя, бажаємо тобі лиш добра
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Сьогодні 256-й день року – День програміста! Вітаю усіх хто вважає себе програмістом, навіть якщо Вашою єдиною програмою була "Hello, World!" :)
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С Днем программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надежная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоем пусть действует программка вечного счастья и любви.
***
Поздравляю с днем программиста и желаю побольше светлых мыслей. Пусть все в жизни идет по четко-налаженной программе, пусть все дела венчаются успехом, пусть будет счастье в доме, любовь в сердце и тепло в душе. Удачи в деятельности и покорения новых высот.
С Днем программиста: картинки и открытки
Видео ко Дню программиста
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школьники в 2019 году стали одними из лучших программистов мира.
По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.
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