С Днем программиста 2020: приколы, поздравления, картинки и открытки

В субботу, 12 сентября, в Украине и других странах мира отмечается День программиста. Этот праздник традиционно отмечают в 256-й день года (256 – символическое число в программировании).

К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления, стихи, смс, прикольные картинки и видео.

День программиста 2020: смс, стихи и проза

В век высоких технологий

Без программ не обойтись,

Программисты ежедневно

Легче делают нам жизнь!

Мы хотим вас всех поздравить

С этим праздником, друзья,

Мы вам очень благодарны,

Нам без вас уже нельзя!

***

Ти по життю оптиміст.

Знаєш, як і що виправити.

Ти великий програміст,

І тебе я вітаю.

Хай все ладнається завжди,

І програми не підводять,

Не горять нехай дроти,

І взагалі – не буде горя.

***

Найгеніальнішого програміста вітаємо,

Нових відкриттів і перемог бажаємо,

Нехай буде світлою дорога завжди,

Посидючість, наполегливість хай допомагають.

Здоров'я міцного тобі бажаємо,

Нехай вірус знищить всі негоди,

Нехай життя завжди радує тебе,

Нехай доля дарує нагороди.

***

Ніякий злісний хакер

Не зламає твій характер!

Крутіший ти, ніж альпініст,

Друг надійний – програміст!

***

Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код твоей жизни был слаженным и точным, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, удача и благополучие.

***

Програміст, прийшов твій день! Відірвися від коду. Знаєш, нам не лінь прочитати для тебе і оду. Розвивайся і вчися, адже це круто. Втілюй ідеї в життя, бажаємо тобі лиш добра

***

Сьогодні 256-й день року – День програміста! Вітаю усіх хто вважає себе програмістом, навіть якщо Вашою єдиною програмою була "Hello, World!" :)

***

С Днем программиста. Желаю интересных и успешных разработок, а также постоянного совершенствования твоих итак гениальных идей. А над твоей кармой пусть стоит надежная защита от вируса зависти и бед, а в сердце твоем пусть действует программка вечного счастья и любви.

***

Поздравляю с днем программиста и желаю побольше светлых мыслей. Пусть все в жизни идет по четко-налаженной программе, пусть все дела венчаются успехом, пусть будет счастье в доме, любовь в сердце и тепло в душе. Удачи в деятельности и покорения новых высот.

С Днем программиста: картинки и открытки

Видео ко Дню программиста

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские школьники в 2019 году стали одними из лучших программистов мира.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!