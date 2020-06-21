С Днем отца 2020: теплые поздравления, смс, трогательные видео и открытки

В воскресенье, 21 июня, в Украине и во многих других странах мира отмечается День отца. Этот праздник в нашей стране официально празднуется второй раз: в мае 2019 года Кабинет министров одобрил проект соответствующего указа президента, назначив празднование на третье воскресенье июня.

К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, трогательные видео и открытки.

День отца в 2020 году отмечается 21 июня

День отца 2020: смс, стихи и проза

Рідний тату, шлю свої вітання

В цей єдиний неповторний день!

Зичу я удачі та кохання,

Щастя й радості, достатку і натхнень!

Будь міцним ти завжди і здоровим,

Будь веселим. І нехай Господь

Кожен день твій зробить кольоровим.

Мир і злагоду в житті своїм знаходь!

***

С Днем отца Pinterest

Ты умный, добрый, справедливый,

Заботливый и юморной!

Здоровья, богатырской силы

Желаю тебе, папочка родной!

Душою оставайся юным,

И в океане мелочей

Держи в руках штурвал фортуны

И птицу счастья на плече!

***

Тату, з Днем батька! Бажаю тобі завжди залишатися таким же міцним і сильним та залишатися надійною опорою для всієї нашої родини. Бажаю, щоб ти був щасливий і здоровий.

***

Поздравления с Днем отца otkritkiok.ru

С Днем отца, мой милый папа,

Поздравляю я тебя.

И скажу: "Ты самый лучший,

Очень я люблю тебя".

Папой быть не так-то просто,

Это знаем ты и я.

Но с обязанностью этой

Ты справляешься всегда.

***

Открытки в День отца galychyna.if.ua

Усіх батьків вітаю з їхнім днем та бажаю відчути на собі всі принади батьківства, на шиї – ніжні рученята, на щоці – дитячі поцілунки. А в серці – ніжні слова!

***

Ты отец – глава семьи,

Лучше в мире не найти.

Ты и друг наш, и учитель,

Мамин ты телохранитель.

С Днем отца тебя, родной,

Мы гордимся все тобой!

Тебе здоровья мы желаем,

И крепко-крепко обнимаем!

Открытки ко Дню отца

Картинки ко Дню отца gl.kr-admin.gov.ua

День отца: стихи otkritkiok.ru

Открытка в День отца irpin.online

Красивые картинки ко Дню отца vlp.com.ua

Гифка с Днем отца otkritkiok.ru

С Днем отца 2020 otkritkiok.ru

День отца: видео

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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm, pozdravik.ru.