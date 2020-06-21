С Днем отца 2020: теплые поздравления, смс, трогательные видео и открытки
День отца 2020
В воскресенье, 21 июня, в Украине и во многих других странах мира отмечается День отца. Этот праздник в нашей стране официально празднуется второй раз: в мае 2019 года Кабинет министров одобрил проект соответствующего указа президента, назначив празднование на третье воскресенье июня.
К празднику OBOZREVATEL предлагает лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, трогательные видео и открытки.
День отца в 2020 году отмечается 21 июня
День отца 2020: смс, стихи и проза
Рідний тату, шлю свої вітання
В цей єдиний неповторний день!
Зичу я удачі та кохання,
Щастя й радості, достатку і натхнень!
Будь міцним ти завжди і здоровим,
Будь веселим. І нехай Господь
Кожен день твій зробить кольоровим.
Мир і злагоду в житті своїм знаходь!
***
С Днем отца Pinterest
Ты умный, добрый, справедливый,
Заботливый и юморной!
Здоровья, богатырской силы
Желаю тебе, папочка родной!
Душою оставайся юным,
И в океане мелочей
Держи в руках штурвал фортуны
И птицу счастья на плече!
***
Тату, з Днем батька! Бажаю тобі завжди залишатися таким же міцним і сильним та залишатися надійною опорою для всієї нашої родини. Бажаю, щоб ти був щасливий і здоровий.
***
Поздравления с Днем отца otkritkiok.ru
С Днем отца, мой милый папа,
Поздравляю я тебя.
И скажу: "Ты самый лучший,
Очень я люблю тебя".
Папой быть не так-то просто,
Это знаем ты и я.
Но с обязанностью этой
Ты справляешься всегда.
***
Открытки в День отца galychyna.if.ua
Усіх батьків вітаю з їхнім днем та бажаю відчути на собі всі принади батьківства, на шиї – ніжні рученята, на щоці – дитячі поцілунки. А в серці – ніжні слова!
***
Ты отец – глава семьи,
Лучше в мире не найти.
Ты и друг наш, и учитель,
Мамин ты телохранитель.
С Днем отца тебя, родной,
Мы гордимся все тобой!
Тебе здоровья мы желаем,
И крепко-крепко обнимаем!
Открытки ко Дню отца
Картинки ко Дню отца gl.kr-admin.gov.ua
День отца: стихи otkritkiok.ru
Открытка в День отца irpin.online
Красивые картинки ко Дню отца vlp.com.ua
Гифка с Днем отца otkritkiok.ru
С Днем отца 2020 otkritkiok.ru
День отца: видео
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По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm, pozdravik.ru.