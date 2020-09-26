С Днем контрацепции 2020: забавные поздравления и интересные факты
Всемирный день контрацепции отмечается ежегодно 26 сентября с 2007 года, инициаторами его проведения были несколько международных организаций, таких как Агентство США по международному развитию, Латиноамериканский Центр "Здоровье и Женщина" и другие.
Девиз праздника: "Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность". Так, его инициаторы исповедуют принцип, согласно которому каждая беременность должна быть желанной. Их цель – повысить осведомленность людей в данной сфере, чтобы избежать абортов. К празднику OBOZREVATEL собрал оригинальные поздравления, а также подготовил интересные факты о контрацепции.
Поздравления с Днем контрацепции
Контрацепция – важная штука,
Это просто всем надо понять,
О любви защищённой – наука,
Так давайте ее – изучать!
***
Нині день, коли всім потрібно
Докази любові.
Тому в день захисту
Поздоровлення лови.
Нехай буде захищеним
Кожен твій любовний акт,
І серця завжди від щастя
Потрапляють точно в такт.
***
У государства даже есть
Отдельные концепции,
Так появился этот день,
Всемирный контрацепции.
Тебе желаю в этот день
Все соблюсти традиции,
И безопасность при любви
Блюсти, как на границе.
***
Чтобы жизнь была счастливой,
Полной ярких удовольствий,
Применяй контрацептивы
И последствий ты не бойся.
В разноцветных упаковках
И большом ассортименте
На аптечных светлых полках
Разместились средства эти.
Чтобы сладкие минуты
Доставляли только радость,
Не забудь, чтоб атрибуты
Эти строго применялись!
***
Сегодня день, напоминающий,
Как контрацепция важна.
И всяк, о ней еще не знающий,
Пусть просвещается сполна!
Презервативы, свечи или крем
Ты запасай все время впрок.
Тогда ведь лучше сразу станет всем,
С Днем контрацепции, дружок!
Интересные факты о контрацепции
В Древнем Египте женщины в качестве контрацептивов использовали экскременты крокодила, которые буквально "убивали" подвижных сперматозоидов. В Древней Греции использовали разные растительные смеси, которые действительно помогали предотвращать нежелательную беременность. А вот древнегреческий врач Соран советовал после секса женщинам садиться на корточки и чихать. В 1400-х годах появились первые аналоги презервативов. Делали их из кишок животных.
В мемуарах Казановы упоминается, вероятно, самый популярный метод контрацепции XVIII века – лимон. Половинку этого фрукта использовали как барьер (кислота лимона негативно влияет на активность сперматозоидов).
Для женщины естественно беременеть в среднем 15 раз в течение жизни в возрасте от 15 до 50 лет. Если бы хотя бы половина из этих беременностей приводила к рождению нового человека, планета оказалась бы катастрофически перенаселенной.
Вплоть до 1960-х годов, когда появились иммунологические и гормональные тесты на беременность, диагностику в западной медицине предлагали проводить на живых лягушках. Самке животного вводили дозу мочи женщины: если в ней была повышена концентрация гормона ХГЧ, лягушка в течение 18 часов откладывала икру.
В 60-х годах XX века своеобразным способом контрацепции была кока-кола. Так, после секса женщинам предлагалось проспринцеваться этим напитком. Считалось, что сахар и углекислый газ помогут избежать беременности.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые эффективные методы контрацепции.
По материалам: pozdravok.ru.