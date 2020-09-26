С Днем контрацепции 2020: забавные поздравления и интересные факты

Всемирный день контрацепции отмечается ежегодно 26 сентября с 2007 года, инициаторами его проведения были несколько международных организаций, таких как Агентство США по международному развитию, Латиноамериканский Центр "Здоровье и Женщина" и другие.

Девиз праздника: "Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность". Так, его инициаторы исповедуют принцип, согласно которому каждая беременность должна быть желанной. Их цель – повысить осведомленность людей в данной сфере, чтобы избежать абортов. К празднику OBOZREVATEL собрал оригинальные поздравления, а также подготовил интересные факты о контрацепции.

Поздравления с Днем контрацепции

Контрацепция – важная штука,

Это просто всем надо понять,

О любви защищённой – наука,

Так давайте ее – изучать!

***

Нині день, коли всім потрібно

Докази любові.

Тому в день захисту

Поздоровлення лови.

Нехай буде захищеним

Кожен твій любовний акт,

І серця завжди від щастя

Потрапляють точно в такт.

***

У государства даже есть

Отдельные концепции,

Так появился этот день,

Всемирный контрацепции.

Тебе желаю в этот день

Все соблюсти традиции,

И безопасность при любви

Блюсти, как на границе.

***

Чтобы жизнь была счастливой,

Полной ярких удовольствий,

Применяй контрацептивы

И последствий ты не бойся.

В разноцветных упаковках

И большом ассортименте

На аптечных светлых полках

Разместились средства эти.

Чтобы сладкие минуты

Доставляли только радость,

Не забудь, чтоб атрибуты

Эти строго применялись!

***

Сегодня день, напоминающий,

Как контрацепция важна.

И всяк, о ней еще не знающий,

Пусть просвещается сполна!

Презервативы, свечи или крем

Ты запасай все время впрок.

Тогда ведь лучше сразу станет всем,

С Днем контрацепции, дружок!

Интересные факты о контрацепции

В Древнем Египте женщины в качестве контрацептивов использовали экскременты крокодила, которые буквально "убивали" подвижных сперматозоидов. В Древней Греции использовали разные растительные смеси, которые действительно помогали предотвращать нежелательную беременность. А вот древнегреческий врач Соран советовал после секса женщинам садиться на корточки и чихать. В 1400-х годах появились первые аналоги презервативов. Делали их из кишок животных.

В мемуарах Казановы упоминается, вероятно, самый популярный метод контрацепции XVIII века – лимон. Половинку этого фрукта использовали как барьер (кислота лимона негативно влияет на активность сперматозоидов).

Для женщины естественно беременеть в среднем 15 раз в течение жизни в возрасте от 15 до 50 лет. Если бы хотя бы половина из этих беременностей приводила к рождению нового человека, планета оказалась бы катастрофически перенаселенной.

Вплоть до 1960-х годов, когда появились иммунологические и гормональные тесты на беременность, диагностику в западной медицине предлагали проводить на живых лягушках. Самке животного вводили дозу мочи женщины: если в ней была повышена концентрация гормона ХГЧ, лягушка в течение 18 часов откладывала икру.

В 60-х годах XX века своеобразным способом контрацепции была кока-кола. Так, после секса женщинам предлагалось проспринцеваться этим напитком. Считалось, что сахар и углекислый газ помогут избежать беременности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые эффективные методы контрацепции.

По материалам: pozdravok.ru.