С Днем филолога: открытки, смс, поздравления в стихах и прозе, видео к празднику

В понедельник, 25 мая, в Украине и в других странах бывшего СССР отмечается День филолога. Это профессиональный праздник учителей, преподавателей языка и литературы, литературоведов, переводчиков, библиотекарей и всех тех, кто имеет филологическое образование.
День филолога празднуется на следующий день после Дня славянской письменности и культуры. К празднику OBOZREVATEL подготовил лучшие открытки, смс, видео, поздравления в стихах и прозе.
День филолога отмечается 25 мая
День филолога: смс, стихи и проза
Філології наука
Не для кожного ясна!
Непроста це штука
І не кожному дана.
За справжнього філолога
Наливай вина!
І нехай же вип’ють
За них всі до дна!
***
С Днем филолога
meim.kneu.edu.ua
Хороший прикметник:
Розумна, красива,
Добра, щаслива.
Круті дієслова: радіти, жити,
Любити, шукати, мати, творити.
Нехай поєднуються завжди
З іменником доля всі ці слова.
***
Гифка с Днем филолога
otkritkiok.ru
Язык родной нам очень важен,
Как будто воздух и вода,
Филологам мы дружно скажем –
Здоровья вам на все года!
***
Слів прекрасних ви майстри,
Культурна підмога,
Нехай легкою буде
Філологам дорога!
Ми вітаємо з вашим днем,
Шлем палкий вам привіт!
Салюти в вашу честь хай лунають
Гучно на весь світ!
***
Поздравления с Днем филолога
Живите с радостью в душе, пусть новый день приносит счастье; пусть новые пути находятся тогда, когда они нужны. Живите так, чтобы, выходя на пенсию, вы слышали только самые теплые слова от коллег, а ваши ученики еще долго дарили цветы и радовали своими успехами!
Открытки ко Дню филолога
Открытки с Днем филолога
kumlk.kpi.ua
День филолога 2020: картинки и смс
День филолога
День филолога: видео
Как сообщал OBOZREVATEL, первый в Украине McDonalds открылся 23 года назад: как он выглядел и сколько стоил бургер.
По материалам: v24.com.ua, pozdravok.ru.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.