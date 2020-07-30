С Днем дружбы 2020: шуточные картинки, смс и видео с поздравлениями

Международный день дружбы отмечается во всем мире 30 июля. Иллюстративное фото / Pixabay

В четверг, 30 июля, в мире отмечается Международный день дружбы. Этот праздник был провозглашен 27 апреля 2011 года на 65-й сессии Генеральной Ассамблеей ООН.

К празднику OBOZREVATEL подготовил забавные поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео.

С Днем дружбы: смс, стихи и проза

Дружба крепче, чем канат,

И ценней любой валюты!

Настоящий друг, как брат,

Рядом в сложную минуту!

Поздравляю с Днем друзей!

Друг любому пригодится:

С ним и шашлыки вкусней,

И всегда есть, с кем напиться!

***

З Днем дружби тебе вітаю,

Адже дружба найцінніша валюта.

Цінніше за багатства і злата.

Дорожче алмазів і шуби.

Бути другом буває не просто,

Хоча і дуже приємно.

Завжди є сто тем і питань,

Веселі свята, презенти.

Бажаю тобі я сьогодні

Посмішок й радості, щастя.

Більше друзів й здоров'я,

Щоб з ними частіше зустрічатись!

***

Смешная картинка о дружбе youtube.com

Другом быть не каждый сможет,

Это редкий Божий дар.

Пусть вам в этой жизни сложной,

Будет друг надежный дан.

В Дружбы День международный,

Поздравляем мы друзей.

Тех, кто с нами в дождь и холод,

С кем, мы лучше и сильней.

***

В международный дружбы день,

Друзей поздравить мне не лень.

Большого счастья пожелать,

"Спасибо" искренне сказать.

За то, что рядом всегда были,

За то, что время находили.

За то, что есть Вы у меня,

За то, что дружба наша так крепка.

***

Картинка-демотиватор о дружбе rusdemotivator.ru

Мої дорогоцінні друзі, спасибі за те, що ви у мене є! Я дуже ціную вас і нашу дружбу, адже з вами моє життя набагато яскравіше, веселіше, цікавіше і щасливіше! Сподіваюся, що з роками наша дружба буде тільки міцнішати!

***

Поздравляю с Международным днем дружбы. Желаю дружить с хорошими и добрыми людьми, которые всегда тебя поддержат и поймут, желаю, чтобы дружба эта была крепкой и сильной, чтобы ни километры, ни ветры судьбы, ни жизненные позиции друг друга не смогли дать скол или трещину в теплых, искренних дружеских отношениях.

***

Вітаю з Днем друзів! Бажаю, щоб справжня дружба не розчинялася в часі та не губилася в кілометрах. Нехай в будь-якій складній ситуації на допомогу поспішить вірний друг. Нехай друзі завжди залишаються добрими супутниками на твоєму життєвому шляху!

День дружбы: картинки и открытки

Международный день дружбы cepia.ru

Смешная картинка о друзьях gadzzilla.org

Прикол о друзьях myprikol.com

Картинка о дружбе "С тобой хоть на край света" canva.com

Цитата о дружбе Pinterest

Приколы про друзей gadzzilla.org

Смешные картинки о дружбе gadzzilla.org

Видео ко Дню Дружбы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы 50 способов сделать комплимент и поддержать человека.

По материалам: pozdravok.ru, maximum.fm, datki.net.