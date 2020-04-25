С Днем дочери: картинки, СМС, поздравления с праздником

Ежегодно 25 апреля отмечается День дочери – семейный праздник, который с каждым годом становится все популярнее. Этот день призван обратить внимание на сложности взаимоотношений в семье, проблемы девочек-подростков и помочь им в трудных жизненных ситуациях.

В календаре есть несколько дат, посвященных Дню дочери. Например, Международный день дочек отмечается 12 января, а ЮНИСЕФ отводит под этот праздник последнее воскресенье сентября. В Украине же более распространен американский День Дочери, который празднуется 25 апреля. К празднику OBOZREVATELпредлагает лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео.

День дочери 2020: поздравления с праздником freepik.com

День дочери 2020: стихи, СМС, поздравления в прозе

Я тебе зі святом вітаю,

Доню, мила, обіймаю.

Хай же мир з тобою буде,

Поважають добрі люди.

Мрії хай твої здійсняться,

І у серці буде щастя.

***

День дочери 2020: картинки и смс uaportal.com

Доченька, ласточка, птичка, куколка, конфетка!

Поздравляем тебя с Днем Дочери, любимая детка!

Ненаглядная, пригожая, сокровище наших сердец,

Любит тебя мама, обожает отец!

Души в тебе нечаем, вовек не налюбоваться,

Желаем с тобой рядом по жизни оставаться,

Чтоб можно было поддержать и руку протянуть,

Чтоб никто не смог обидеть или обмануть!

***

День дочери 2020: картинки и смс otkritkiok.ru

Завжди щаслива будь, кохана,

Щоб всі здійснились твої плани,

Бажаю вірних поруч друзів,

В житті все буде "олл інклюзів".

***

День дочери 2020: картинки и смс uaportal.com

Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.

***

День дочери 2020: картинки и смс otkritkiok.ru

Мила доню, спасибі долі за тебе! Ми любимо тебе нескінченно сильно, ти добра, красива, розумна, найкраща! В цей день бажаємо тобі щастя та здійснення всіх найкращих сподівань.

С Днем дочери: картинки с поздравлениями

День дочери 2020: картинки и смс uaportal.com

День дочери 2020: картинки и смс otkritkiok.ru

День дочери 2020: картинки и смс otkritkiok.ru

День дочери 2020: картинки и смс uaportal.com

День дочери 2020: картинки и смс uaportal.com

День дочери 2020: картинки и смс otkritkiok.ru

День дочери 2020: картинки и смс otkritkiok.ru

День дочери 2020: картинки и смс otkritkiok.ru

Поздравления с Днем дочери: видео

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в мае 2020 года: календарь.

По материалам: uaportal.com, pozdravok.ru, pozdravik.ru.

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