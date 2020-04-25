С Днем дочери: картинки, СМС, поздравления с праздником

Ежегодно 25 апреля отмечается День дочери – семейный праздник, который с каждым годом становится все популярнее. Этот день призван обратить внимание на сложности взаимоотношений в семье, проблемы девочек-подростков и помочь им в трудных жизненных ситуациях.
В календаре есть несколько дат, посвященных Дню дочери. Например, Международный день дочек отмечается 12 января, а ЮНИСЕФ отводит под этот праздник последнее воскресенье сентября. В Украине же более распространен американский День Дочери, который празднуется 25 апреля. К празднику OBOZREVATELпредлагает лучшие поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео.
День дочери 2020: поздравления с праздником
freepik.com
День дочери 2020: стихи, СМС, поздравления в прозе
Я тебе зі святом вітаю,
Доню, мила, обіймаю.
Хай же мир з тобою буде,
Поважають добрі люди.
Мрії хай твої здійсняться,
І у серці буде щастя.
***
День дочери 2020: картинки и смс
uaportal.com
Доченька, ласточка, птичка, куколка, конфетка!
Поздравляем тебя с Днем Дочери, любимая детка!
Ненаглядная, пригожая, сокровище наших сердец,
Любит тебя мама, обожает отец!
Души в тебе нечаем, вовек не налюбоваться,
Желаем с тобой рядом по жизни оставаться,
Чтоб можно было поддержать и руку протянуть,
Чтоб никто не смог обидеть или обмануть!
***
День дочери 2020: картинки и смс
otkritkiok.ru
Завжди щаслива будь, кохана,
Щоб всі здійснились твої плани,
Бажаю вірних поруч друзів,
В житті все буде "олл інклюзів".
***
День дочери 2020: картинки и смс
uaportal.com
Поздравляю тебя, дорогая доченька! Желаю оставаться всегда яркой звездой и теплым солнышком, милой девушкой и добрым человеком, искренней подругой и творческой личностью. Желаю приятных жизненных сюрпризов, удачи, радости, светлой надежды, крепкой веры в себя и любви.
***
День дочери 2020: картинки и смс
otkritkiok.ru
Мила доню, спасибі долі за тебе! Ми любимо тебе нескінченно сильно, ти добра, красива, розумна, найкраща! В цей день бажаємо тобі щастя та здійснення всіх найкращих сподівань.
С Днем дочери: картинки с поздравлениями
День дочери 2020: картинки и смс
uaportal.com
День дочери 2020: картинки и смс
otkritkiok.ru
День дочери 2020: картинки и смс
otkritkiok.ru
День дочери 2020: картинки и смс
uaportal.com
День дочери 2020: картинки и смс
uaportal.com
День дочери 2020: картинки и смс
otkritkiok.ru
День дочери 2020: картинки и смс
otkritkiok.ru
День дочери 2020: картинки и смс
otkritkiok.ru
Поздравления с Днем дочери: видео
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие церковные праздники отмечаются в мае 2020 года: календарь.
По материалам: uaportal.com, pozdravok.ru, pozdravik.ru.
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