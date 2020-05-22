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22 мая • обновлено в 08:21
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С Днем ангела Николая! Поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео

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Православные верующие 22 мая отмечают День святого Николая Чудотворца. В этот день празднуют перенесение мощей святителя в город Бари в Италию.

Также 22 мая отмечаются именины Николая. Ко Дню ангела Николая OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.

День ангела Николая 2020

День ангела Николая 2020

С Днем ангела Николая: смс, стихи и проза

Желаю, Коля, от души,

Тебе счастливым быть всегда,

Успехов важных и больших

Достичь легко и без труда!

***

С Днем ангела Николая

С Днем ангела Николая

otkritkiok.ru

В День Ангела, Миколо, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Поздравления с Днем ангела Николая

Поздравления с Днем ангела Николая

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З Днем Ангела вітаєм

Нині щиро Колю!

***

Картинки с Днем ангела Николая

Картинки с Днем ангела Николая

otkritkiok.ru

Коленька, с именинами тебя. Желаю тебе неисчерпаемой жизненной силы и энергии, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, непобедимого мужества и упорства, неограниченного счастья и большой любви.

***

Миколко, вітаю тебе від щирого серця і бажаю гордо і сміливо йти по життю, прагнути до мрій та життєвих цілей, осягати успіх і велику удачу, вірити в себе і щиро любити, берегти своє щастя і не втрачати світлої надії.

Картинки ко Дню ангела Николая

Именины Николая: поздравления с праздником

Именины Николая: поздравления с праздником

otkritkiok.ru

Гифка ко Дню ангела Николая

Гифка ко Дню ангела Николая

otkritkiok.ru

Анимационные поздравления с Днем ангела Николая

Анимационные поздравления с Днем ангела Николая

otkritkiok.ru

Именины Николая: СМС и картинки

Именины Николая: СМС и картинки

Пожелания с Днем ангела Николая

Пожелания с Днем ангела Николая

otkritkiok.ru

Открытки в День ангела Николая

Открытки в День ангела Николая

otkritkiok.ru

Видео в именины Николая

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День Николая Чудотворца 22 мая и какие традиции праздника.

По материалам: maximum.fm, pozdravok.ru.

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Автор
Алина Мельник
Темы
Праздники День Святого Николая
Место
Украина
Теги
праздник религия церковь
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