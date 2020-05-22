С Днем ангела Николая! Поздравления в стихах и прозе, смс, открытки и видео

Православные верующие 22 мая отмечают День святого Николая Чудотворца. В этот день празднуют перенесение мощей святителя в город Бари в Италию.
Также 22 мая отмечаются именины Николая. Ко Дню ангела Николая OBOZREVATEL подготовил оригинальные поздравления в стихах и прозе, смс, картинки и видео.
День ангела Николая 2020
С Днем ангела Николая: смс, стихи и проза
Желаю, Коля, от души,
Тебе счастливым быть всегда,
Успехов важных и больших
Достичь легко и без труда!
***
С Днем ангела Николая
otkritkiok.ru
В День Ангела, Миколо, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Поздравления с Днем ангела Николая
Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З Днем Ангела вітаєм
Нині щиро Колю!
***
Картинки с Днем ангела Николая
otkritkiok.ru
Коленька, с именинами тебя. Желаю тебе неисчерпаемой жизненной силы и энергии, неиссякаемого энтузиазма и вдохновения, непобедимого мужества и упорства, неограниченного счастья и большой любви.
***
Миколко, вітаю тебе від щирого серця і бажаю гордо і сміливо йти по життю, прагнути до мрій та життєвих цілей, осягати успіх і велику удачу, вірити в себе і щиро любити, берегти своє щастя і не втрачати світлої надії.
Картинки ко Дню ангела Николая
Именины Николая: поздравления с праздником
otkritkiok.ru
Гифка ко Дню ангела Николая
otkritkiok.ru
Анимационные поздравления с Днем ангела Николая
otkritkiok.ru
Именины Николая: СМС и картинки
Пожелания с Днем ангела Николая
otkritkiok.ru
Открытки в День ангела Николая
otkritkiok.ru
Видео в именины Николая
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День Николая Чудотворца 22 мая и какие традиции праздника.
По материалам: maximum.fm, pozdravok.ru.
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