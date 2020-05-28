С Днем ангела Анастасии: оригинальные поздравления с праздником

В четверг, 28 мая, православная церковь чествует память святой Анастасии Латрийской. В этот день обладательницы имени Настя отмечают свой День ангела.

К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, видео и картинки.

С Днем ангела Анастасии

С Днем ангела Анастасии: поздравления в стихах и прозе, смс

Анастасія – наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

День ангела Анастасии otkritkiok.ru

С днем именин, с днем ангела, Настасья,

Пускай Господь твой дом оберегает,

Пусть стелется ковром дорога счастья,

Пусть свет и радость сердце наполняют.

Ждет впереди лишь лучшее пускай,

Судьба пусть будет мягче и добрее,

Пускай достаток льется через край,

В любой мороз пускай любовь согреет.

***

Поздравления с Днем ангела Анастасии facedobra.com

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Именины Анастасии 2020 otkritkiok.ru

Настенька, с именинами тебя! Желаю всегда верить в себя и озарять надеждой сердца родных. Пусть каждый рассвет в твоей жизни будет счастливым и добрым, пусть новый день приносит яркие краски и светлые эмоции, пусть по вечерам тебя ждут милые забавы и романтические сюрпризы. Желаю тебе достигать больших вершин успеха и всегда оставаться самой замечательной.

***

Настусю, нехай в твоїх очах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових митей, виконання всіх бажань і прихильності долі! Ти неймовірно гарне янголятко, залишайся такою ж хорошою дівчиною!

День ангела Анастасии: картинки с поздравлениями

Картинки с Днем ангела Анастасии facedobra.com

Поздравления с именинами Анастасии otkritkiok.ru

Гифка ко Дню ангела Анастасии otkritkiok.ru

Анимационные поздравления в День ангела Анастасии otkritkiok.ru

Пожелания с Днем ангела Анастасии ulyublena.com

Видео ко Дню ангела Анастасии

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По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

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