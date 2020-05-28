Главная Новости
28 мая • обновлено в 05:55
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Праздники

С Днем ангела Анастасии: оригинальные поздравления с праздником

1.2т
Читать материал на украинском

В четверг, 28 мая, православная церковь чествует память святой Анастасии Латрийской. В этот день обладательницы имени Настя отмечают свой День ангела.

К празднику OBOZREVATEL предлагает оригинальные поздравления с именинами в стихах и прозе, смс, видео и картинки.

С Днем ангела Анастасии

С Днем ангела Анастасии

С Днем ангела Анастасии: поздравления в стихах и прозе, смс

Анастасія – наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

***

День ангела Анастасии

День ангела Анастасии

otkritkiok.ru

С днем именин, с днем ангела, Настасья,

Пускай Господь твой дом оберегает,

Пусть стелется ковром дорога счастья,

Пусть свет и радость сердце наполняют.

Ждет впереди лишь лучшее пускай,

Судьба пусть будет мягче и добрее,

Пускай достаток льется через край,

В любой мороз пускай любовь согреет.

***

Поздравления с Днем ангела Анастасии

Поздравления с Днем ангела Анастасии

facedobra.com

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров'ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Именины Анастасии 2020

Именины Анастасии 2020

otkritkiok.ru

Настенька, с именинами тебя! Желаю всегда верить в себя и озарять надеждой сердца родных. Пусть каждый рассвет в твоей жизни будет счастливым и добрым, пусть новый день приносит яркие краски и светлые эмоции, пусть по вечерам тебя ждут милые забавы и романтические сюрпризы. Желаю тебе достигать больших вершин успеха и всегда оставаться самой замечательной.

***

Настусю, нехай в твоїх очах завжди сяють вогники щастя! Бажаю тобі безліч чудових митей, виконання всіх бажань і прихильності долі! Ти неймовірно гарне янголятко, залишайся такою ж хорошою дівчиною!

День ангела Анастасии: картинки с поздравлениями

Картинки с Днем ангела Анастасии

Картинки с Днем ангела Анастасии

facedobra.com

Поздравления с именинами Анастасии

Поздравления с именинами Анастасии

otkritkiok.ru

Гифка ко Дню ангела Анастасии

Гифка ко Дню ангела Анастасии

otkritkiok.ru

Анимационные поздравления в День ангела Анастасии

Анимационные поздравления в День ангела Анастасии

otkritkiok.ru

Пожелания с Днем ангела Анастасии

Пожелания с Днем ангела Анастасии

ulyublena.com

Видео ко Дню ангела Анастасии

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, сколько выходных будет в июне 2020 года.

По материалам: pozdravok.ru, pozdravik.ru, maximum.fm.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме "Праздники" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Праздники
Место
Украина
Теги
церковь религия праздник
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Lady Праздники

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 21 905.

    Вылечились: 7995. Умерли: 658.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • В США анонсировали вакцину от COVID-19: назван срок.

  • Вирусолог пояснила опасность "лекарства Трампа", которым лечили COVID-19

  • Выяснилось, как коронавирус передается в метро: ученые показали наглядное видео.

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги