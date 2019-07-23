Приметы и праздники 23 июля 2019: что нельзя делать

23 июля 2019 года отмечают Всемирный день китов и дельфинов, а также в этот день родились Сол Хадсон, британский музыкант, гитарист американской рок-группы "Guns N’ Roses" и актер Дэниел Рэдклифф.

Приметы в этот день могут подсказать, какой будет погода, а также каким будет урожай. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Ежегодно 23 июля наша планета отмечает Всемирный день китов и дельфинов (World Whale and Dolphin Day). Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия (International Whaling Commission: IWC), после 200 лет беспощадного истребления, ввела запрет на китовый промысел. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

Приметы 23 июля

Если 23 июля за окном идет дождь с грозой, то рыбалка будет успешной.

Много ряски на воде – к удачному году.

Гроза ночью – к хорошей погоде.

Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре.

Стебли картофеля высоко подняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю.

Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.

Бабочек не видно – к дождю.

Улитки на деревья залезли – к ливню.

Утром сухая трава, а днем мухи сильно жалят – к вечеру выпадут осадки.

Родились 23 июля

1965 — Сол Хадсон (псевдоним Слэш), британский музыкант, гитарист американской рок-группы "Guns N’ Roses".

1982 — Пол Уэсли, американский актер и продюсер (роль Стефана Сальваторе из телесериала "Дневники вампира").

1989 — Дэниел Рэдклифф, британский актер театра и кино, исполнитель роли Гарри Поттера.

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