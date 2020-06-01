Приметы и праздники 2 июня: что нельзя делать в этот день

2 июня 2020 года отмечают несколько праздников: День секс-работников, День здорового питания, а также День Фалалея, Александра и Астерия.

Приметы расскажут, какой будет погода. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

pexels.com

День секс-работников

2 июня отмечается Международный день секс-работника. В этот день в 1975 году около 100 секс-работников и их сторонники окупировали церковь Сен-Низье в Лионе, Франция, в знак протеста против криминализирующих и эксплуатирующих условий их труда, дискриминации и насилия со стороны правоохранительных органов.

День здорового питания

День здорового питания придумали в 2011 году в качестве ответа американскому "дню обжор" - Национальному дню, когда можно есть то, что хочется. Праздник напоминает о том, что ежедневное питание требует внимания и осознанности.

pexels.com

День Фалалея, Александра и Астерия

2 июня православная церковь отмечает память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Ранее этот день называли "грядочник", "тепловей", "Фалалей-тепловей", "Фалалей-огуречник". В этот день, по народной примете, нужно было высевать огурцы.

pexels.com

Народные приметы на 2 июня

• На ели много шишек – будет богатый урожай огурцов.

• Если утки постоянно ныряют, то вскоре начнется дождь.

• Много вечерней росы – к хорошей погоде на следующий день.

• Лягушки громко квакают – к щедрому урожаю огурцов.

pexels.com

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!