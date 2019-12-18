Приметы и праздники 19 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

19 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых Международный день помощи бедным, День адвокатуры Украины и День святого Николая.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

День святого Николая

Ежегодно в декабре православные верующие отмечают День святого Николая Чудотворца, или, как в народе называют, Николая Зимнего. Считается, что именно в ночь на 19-е он приходит в дома украинцев, чтобы порадовать малышей.

День адвокатуры Украины

Профессиональный праздник — День адвокатуры, который ежегодно отмечается на Украине 19 декабря, установлен в декабре 2002 года Указом Президента страны № 1121/2002.

Международный день помощи бедным

Ежегодно 19 декабря мировое сообщество отмечает Международный день помощи бедным (англ. International Day to Assist the Poor), установленный ООН в 1995 году. Организация Объединенных Наций рассматривает бедность как "состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни".

Приметы 19 декабря 2019

Пошел снег – зима будет морозной, суровой и холодной.

Целый день идет дождь – к хорошему урожаю озимых.

День выдался морозным – в следующем году будет большой урожай хлеба и овощей.

Сколько снега на Николу, столько весной и травы будет.

Морозный и солнечный день – примета того, что будет неурожай в следующем году.

Какая погода на Николу Зимнего, таким будет день Николы Вешнего (22 мая).

Появился иней – в следующем году удастся собрать богатый урожай.

Что нельзя делать 19 декабря 2019

Нельзя заниматься ремонтом, шить или стирать.

Нельзя отказывать нищим и нуждающимся, а также тем, кто просит вас о помощи.

Нельзя, чтобы в доме в праздник были беспорядок и грязь.

19 декабря запрещено ругаться и сквернословить

Родились 19 декабря

1915 — Эдит Пиаф (ум. 1963), французская певица, шансонье.

1980 — Джейк Джилленхол, американский актер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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