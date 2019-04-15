Приметы и праздники 15 апреля 2019: чего ждать в этот день

15 апреля 2019 года отмечают несколько международных праздников, а также памятных дат. Так, в этот день празднуют Международный день культуры, а также 15 апреля родились Леонардо да Винчи и Эмма Уотсон.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Международный день культуры

Этот праздник был учрежден в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора "Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников", который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

Приметы 15 апреля

Много воды разлилось – будет хороший летний сенокос и богатый урожай;

Крик перепела слышится – будет богатый сбор хлеба;

К югу тянется клин журавлей – год будет неурожайным и неудачным;

Глухарь кричит – жди богатого урожая;

Дергачи кричат – лето плодородным будет.

Родились 15 апреля

1452 — Леонардо да Винчи (ум. 1519), итальянский художник, скульптор, архитектор, ученый, инженер.

1861 — Блисс Кармен (ум. 1929), канадский поэт ("Сапфо").

1949 — Алла Пугачева, эстрадная певица.

1990 — Эмма Уотсон, британская актриса, наиболее известная по роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал