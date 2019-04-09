Вербное воскресенье-2019: традиции и дата праздника

21 апреля православные христиане празднуют Вербное воскресенье. Другое название этого праздника — Вход Господень в Иерусалим.

О традициях и правилах празднования Вербного воскресенья, рассказывает OBOZREVATEL.

Вербное воскресенье: дата празднования

Христиане празднуют Вербное воскресенье за неделю до Пасхи. Вход Господень в Иерусалим в этом году выпадает на 21 апреля. В этот день вспоминают, как Иисус въезжал в Иерусалим на осле, а люди устилали перед ним дорогу пальмовыми листьями. Праздник еще называют Пальмовым воскресеньем.

Католики в этом году празднуют Пальмовое воскресенье 14 апреля.

Почему святят вербу

Традиция святить вербу появилась из-за того, что в Украине не растут пальмы. Отсюда и название – Вербное воскресенье.

Что нельзя делать в этот день

Продолжается Великий пост, поэтому нельзя устраивать шумные празднования, застолья, пить алкоголь (разрешается немного вина и рыба).

Нельзя работать, стоит также отложить всю домашнюю работу, кроме кормления домашних животных.

Нельзя готовить горячие блюда.

Нельзя выгонять скот на пастбище.

Традиции Вербного воскресенья

На Вербное воскресенье принято ходить в церковь, молится и освящать вербу. Считается, что освященная верба – целебная, поэтому одной веточкой легонько бьют всех родных, чтобы были здоровы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 26 апреля христиане будут отмечать Страстную пятницу. Она является последней пятницей Великого поста и посвящается памяти о страданиях Иисуса Христа, которого распяли в этот день.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!