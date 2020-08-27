Праздники в сентябре 2020: опубликован церковный православный календарь

В сентябре 2020 года верующие отмечают несколько больших праздников. Фото: gottstat.com / vedmochka.net

Православные христиане в сентябре 2020 года отмечают несколько больших праздников, таких как Усекновение главы Иоанна Предтeчи, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Честного Креста Господня.

Также верующих ожидают 10 однодневных постов. Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует церковный календарь на первый месяц осени: память каких святых чествуют, а также в какие дни стоит соблюдать пост.

Православные праздники в сентябре 2020 года

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи

Великий праздник в православии, посвященный памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, которому по приказу тетрарха Галилеи Ирода отрубили голову.

В сентябре 2020 года несколько больших православных праздников vedmochka.net

17 сентября – праздник Иконы Неопалимая Купина

По церковному преданию, в виде горящего, но не сгорающего тернового куста Моисею явился Бог, чтобы призвать пророка вывести народ Израиля из Египта. В христианстве Неопалимая Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное зачатие Девы Марии.

19 сентября – Михайлово Чудо

В этот день православные христиане чествуют архангела Михаила, вспоминая его первое чудо.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы

Праздник в честь Богородицы Девы Марии, матери Иисуса Христа, является одним из двунадесятых праздников.

21 сентября верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы gottstat.com

27 сентября – Воздвижение Честного Креста Господня

Праздник, который принадлежит к числу двунадесятых, был установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около горы Голгофы – места Распятия Иисуса Христа.

30 сентября – мучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии

В этот день православные чествуют память христианских святых мучениц, живших во II веке в Риме.

Церковные посты в сентябре 2020 года

Однодневные посты: 2, 14, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 27, 30 сентября.

Многодневных церковных постов в сентябре 2020 года нет.

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