Праздник Маковея: запреты дня, приметы и традиции

В среду, 14 августа, православные христиане отмечают праздник Маковея (Медовый Спас). В этот день принято освящать в церкви мед, воду и травы.

OBOZREVATEL собрал информацию про историю праздника, традиции, запреты и приметы этого дня.

На праздник 14 августа в церкви освящают воду, мед и цветы pixabay

История праздника Маковея (Медовый Спас)

Праздник установлен в честь Вынесения Честного Животворящего Креста Господня. По легенде, в древние времена в городе Константинополе разразилась страшная эпидемия. Ни врачи, ни знахари не знали, как ее преодолеть. Тогда местные священники вынесли из храма Святой Софии частичку креста, на котором распяли Иисуса, и освятили ею местные водоемы. После этого болезнь исчезла и больше никогда не возвращалась.

14 августа чтят память братьев Маккавеев uk.wikipedia.org

В этот день также чествуют память ветхозаветных мучеников Маккавеев. Их было семеро – Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл. Всех их казнил сирийский царь Антиох Епифан 14 августа 166 года до н. э. за служение Богу. С тех пор их считают символом незыблемости в соблюдении христианских заповедей.

Кроме того, история праздника связана с периодом, когда пасечники собирали урожай и изготавливали из меда различные лакомства.

Освященный мед обладает целебными свойствами pixabay

Что освящать в церкви 14 августа

На Маковея в церкви принято освящать воду, мед и травы. Каждый из этих элементов имеет свою символику и обладает целебными свойствами в течение года.

В народе верили, что по приходу из церкви нужно съесть ложку меда и запить тремя глотками освященной воды. Такой ритуал гарантирует крепкое здоровье в течение всего года. Освященный в церкви букет будет служить оберегом для всей семьи.

На праздник Медового Спаса начинается Успенский пост pixabay

Что запрещено делать на праздник

В этот день начинается строгий Успенский пост, поэтому нужно соблюдать правила питания. Не стоит на Маковея делать генеральные уборки и заниматься тяжелым физическим трудом.

На праздник Медового Спаса нельзя злиться и ругаться. Считается, что в этот день все негативные пожелания в адрес других людей вернутся сторицей. Также нельзя в этот день громко говорить, бурно праздновать.

Приметы на праздник Маковея

Запланированное церковное крещение младенца на праздник гарантирует ребенку крепкое здоровье и светлое будущее.

Погода 14 августа повторится и на Третьей Спас.

Если на Маковея пройдет дождь, то в течение года не будет много пожаров.

Если к празднику отцвели розы, то следует ожидать холодов.

Если погода 14 августа ветреная, то зима будет морозной.

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