Покров Пресвятой Богородицы: традиции, народные и свадебные приметы

Православные христиане 14 октября отмечают великий церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы, получивший также в народе название – девичий день.
Существуют определенные традиции и особенности в этот день, которых стараются придерживаться верующие. Праздник имеет древнюю историю, в частности, на Руси он был утверждан в далеком 1164 году. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с краткой историей, а также, какие существуют традиции на Покров и приметы.
Покров Пресвятой Богородицы – кратко об истории
Покров Пресвятой Богородицы - икона
Православие
По преданию, причиной появления праздника стало чудо – святой Андрей с учеником молились в храме, когда перед ними раскрылся свод. Через него явилась Пресвятая Дева с ангелами, которая начала молиться со слезами Господу за христиан, подошла к Престолу и протянула покрывало со своей головы, защищая присутствующих в храме от врагов. Это явление придало грекам сил и веру, благодаря чего они одержали победу над сарационами. Таким образом, христиане верят, что этот праздник их оберегает.
Какие традиции существуют на Покров
В этот день принято ходить в церковь на службу и молиться Пресвятой Богородице о благополучии, здоровье семьи и близких, поддержке и защите от ненастий. Обязательно нужно поставить свечку.
Покров Пресвятой Богородицы - традиция - церковь
ВВС
Также девушки могут просить Святую Деву о замужестве в домашних условиях, завязав сшитый собственными руками рушнык на икону.
Принято подавать деньги и угощения бедным, нищим и сиротам, посвящать день близким и друзьям. Также существует традиция поджигать веточки вишни или яблони, проходя с ними в руках весь дом, чтобы от семьи не отворачивалась удача и благополучие.
А наши предки, начиная с этого дня, все гуляния и посиделки переносили в хату, так как начинались холода. Они гадали и рассказывали друг другу интересные истории.
Покров Пресвятой Богородицы – народные приметы
Откуда ветер на Покров дует – оттуда и морозы придут.
На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается.
Журавли улетают – к ранней и суровой зиме.
Снег на Покров — к снежной зиме.
Покров — не лето, а Благовещенье — не зима.
На улице осенняя грязь под ногами – зима встанет через четыре седьмины.
Покров Пресвятой Богородицы – свадебные приметы
Покров - свадебные приметы - гадания
Кадр из фильма по Гоголю "Вечора на хуторі близ Диканьки"
Чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет.
Бросила сапожок – куда нос указал, оттуда жених придет.
Перед зеркалом со свечой – суженого можно увидеть.
Если при ритуале с фасолью (набрать вслепую) в руке осталось четное количество зерен – скоро сватовство.
Нечетное количество зерен – свататься придут не скоро.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какой будет погода в понедельник, 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы. Более того, существуют интересные способы и ритуалы в этот праздник для привлечения любви. А чем важна эта дата для незамужни девушек, читайте в нашем материале.
Более того, в Украине 14 октября отмечается День защитника – сравнительно "молодой" праздник. Как он появился, а также о традициях, можно посмотреть по ссылке.
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