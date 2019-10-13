Покров Пресвятой Богородицы: традиции, народные и свадебные приметы

Православные христиане 14 октября отмечают великий церковный праздник – Покров Пресвятой Богородицы, получивший также в народе название – девичий день.

Существуют определенные традиции и особенности в этот день, которых стараются придерживаться верующие. Праздник имеет древнюю историю, в частности, на Руси он был утверждан в далеком 1164 году. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с краткой историей, а также, какие существуют традиции на Покров и приметы.

Покров Пресвятой Богородицы – кратко об истории

Покров Пресвятой Богородицы - икона Православие

По преданию, причиной появления праздника стало чудо – святой Андрей с учеником молились в храме, когда перед ними раскрылся свод. Через него явилась Пресвятая Дева с ангелами, которая начала молиться со слезами Господу за христиан, подошла к Престолу и протянула покрывало со своей головы, защищая присутствующих в храме от врагов. Это явление придало грекам сил и веру, благодаря чего они одержали победу над сарационами. Таким образом, христиане верят, что этот праздник их оберегает.

Какие традиции существуют на Покров

В этот день принято ходить в церковь на службу и молиться Пресвятой Богородице о благополучии, здоровье семьи и близких, поддержке и защите от ненастий. Обязательно нужно поставить свечку.

Покров Пресвятой Богородицы - традиция - церковь ВВС

Также девушки могут просить Святую Деву о замужестве в домашних условиях, завязав сшитый собственными руками рушнык на икону.

Принято подавать деньги и угощения бедным, нищим и сиротам, посвящать день близким и друзьям. Также существует традиция поджигать веточки вишни или яблони, проходя с ними в руках весь дом, чтобы от семьи не отворачивалась удача и благополучие.

А наши предки, начиная с этого дня, все гуляния и посиделки переносили в хату, так как начинались холода. Они гадали и рассказывали друг другу интересные истории.

Покров Пресвятой Богородицы – народные приметы

Откуда ветер на Покров дует – оттуда и морозы придут.

На Покров земля снегом покрывается, морозом одевается.

Журавли улетают – к ранней и суровой зиме.

Снег на Покров — к снежной зиме.

Покров — не лето, а Благовещенье — не зима.

На улице осенняя грязь под ногами – зима встанет через четыре седьмины.

Покров Пресвятой Богородицы – свадебные приметы

Покров - свадебные приметы - гадания Кадр из фильма по Гоголю "Вечора на хуторі близ Диканьки"

Чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет.

Бросила сапожок – куда нос указал, оттуда жених придет.

Перед зеркалом со свечой – суженого можно увидеть.

Если при ритуале с фасолью (набрать вслепую) в руке осталось четное количество зерен – скоро сватовство.

Нечетное количество зерен – свататься придут не скоро.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, какой будет погода в понедельник, 14 октября, на Покров Пресвятой Богородицы. Более того, существуют интересные способы и ритуалы в этот праздник для привлечения любви. А чем важна эта дата для незамужни девушек, читайте в нашем материале.

Более того, в Украине 14 октября отмечается День защитника – сравнительно "молодой" праздник. Как он появился, а также о традициях, можно посмотреть по ссылке.

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