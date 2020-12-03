Модные новинки новогоднего декора 2021: свечи, неукрашенная елка и винтаж

Миллионы людей уже охватило желание украсить свой дом к праздникам и ждать, что Новый год изменит все к лучшему.

В этом году, как никогда ранее, в интерьере появился тренд на рациональное использование ресурсов и экологичность. Дизайнеры советуют отказаться от лишней мишуры и пластиковых игрушек для елки, и отдать предпочтение ретро-игрушкам. OBOZREVATEL узнал, какие следует выбирать украшения для елки и комнат, чтобы не отставать от моды.

Свечи

Самые трендовые гирлянды в этом году – настоящие стеариновые свечи в подсвечниках-прищепках. Такое украшение пришло к нам со скандинавских стран. Также в моде гирлянды необычной формы: вместо привычных разноцветных огоньков стоит отдать предпочтение простым гирляндам в форме свечи.

Игрушки-невидимки

В этом году на пике популярности прозрачные шары, которые не выделяются на фоне хвои. Также в моду вошли шарики так называемых сложных цветов: темно-фиолетовые, с подтоном серого, бархатные черные. Такие игрушки издалека не видно на елке.

Советские елочные игрушки

Если у вас остались пылиться на чердаке или андресоли стеклянные шарики от бабушки, то сейчас будет кстати их достать. Кроме советской ностальгии, вы сделаете благое дело – сократите "пластиковый след" и станете экологически сознательными. Такая мода пришла, чтобы люди не покупали лишний раз дешевый пластик в елочном наборе.

Слегка наряженная елка

Американская традиция наряжать елку "диснеевским" способом, усыпать ее игрушками и оборачивать множеством гирлянд, отошла в прошлое. Теперь достаточно украсить елку десятью шариками, по примеру датчан и шведов.

Ветки хвои в каждой комнате

Канула в лету традиция ставить в каждой комнате по елке. Вместо этого пришла стильная новинка – украшать комнаты букетом из веточек ели или венком, украшенным одной гирляндой на батарейках. Также вы можете порадовать соседей и украсить таким венком не только интерьер, но и экстерьер. Повесьте такое украшение на дверь или окно снаружи дома, чтобы поделиться новогодним настроением с окружающим миром.

Как сообщал OBOZREVATEL, кроме украшения дома к праздникам, также нужно позаботиться о том, какой маникюр сделать на Новый год 2021.