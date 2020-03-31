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31 марта • обновлено в 19:41
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Пасха 2020 в Украине в карантин: какие традиции и что теперь строго запрещено делать

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В воскресенье, 19 апреля 2020 года православные в Украине будут отмечать великий праздник – Пасху, или Воскресение Христово. Пасха является древнейшим и самым важным праздником в христианстве, которому насчитывается более двух тысяч лет.

Поскольку Пасха является официальным государственным праздником в Украине, следующий день после нее, понедельник 20 апреля, также будет выходным. О главных традициях Пасхи, ее истории, запретах, а также о том, как будет праздноваться Пасха 2020 в условиях карантина, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Пасха 2020: традиции праздника

Пасха 2020: традиции праздника

Pixabay

Пасха, или Воскресение Христово: история праздника

Более 5 тысяч лет назад Пасха отмечалась как праздник отела скота у племен иудеев. Впоследствии этот праздник связывали с началом сбора урожая, а еще позднее в Пасху стали отмечать освобождение еврейского народа из египетского плена.

В христианстве же празднование Пасхи наполнилось иным смыслом – радостью воскресения Сына Божьего Иисуса Христа, "прехождения от смерти к жизни, от земли к небу" – обретением вечной жизни благодаря вере Спасителя.

Христово Воскресение. Ангел открывает Господень гроб. Беньямин Геритч (ок. 1640)

Христово Воскресение. Ангел открывает Господень гроб. Беньямин Геритч (ок. 1640)

wikimedia.org

Как Бог освободил евреев от египетского рабства, так и христианин освобождается от рабства греха посредством гибели и воскресения Спасителя. Таким образом ветхозаветная Пасха стала прообразом Пасхи христианской.

Православная церковь празднует Пасху 40 дней, западное христианство – 50 дней.

Вербное воскресенье

С Пасхой связано немало традиций. Так, один из предвестников приближающегося Воскресенья Христова – Вербное воскресенье. В 2020 году оно приходится на 12 апреля.

Один из предвестников приближающейся Пасхи – Вербное воскресенье

Один из предвестников приближающейся Пасхи – Вербное воскресенье

Pixabay

В этот день вспоминают, как Иисус въезжал в Иерусалим на осле, а люди устилали перед ним дорогу пальмовыми листьями. Праздник еще называют Пальмовым воскресеньем.

Страстная неделя перед Пасхой

После Вербного воскресенья наступает Страстная неделя. Она ассоциируется с периодом, когда Христос приближался к своей смерти на кресте. В Страстную неделю верующие стараются держать самый строгий пост. Каждый день недели имеет свое значение, приметы и запреты.

Чистый четверг

Чистый четверг, или Великий четверг, в 2020 году отмечается 16 апреля. Это один из главных дней Страстной недели. В Чистый четверг христиане вспоминают Тайную Вечерю Иисуса Христа с 12 апостолами, на которой Спаситель установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, а также молитву Сына Божьего в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Чистый четверг – один из главных дней Страстной недели

Чистый четверг – один из главных дней Страстной недели

Pixabay

В этот день нельзя печь куличи, красить яйца и готовить другие угощения на Пасху, пока не завершена уборка в доме. Начиная с этого дня и до самой Пасхи нельзя отдавать из дома ничего ценного, а также одалживать деньги. Нельзя нарушать пост.

Страстная пятница

Страстная пятница является самым скорбным днем в году для православных христиан. Это последняя пятница Великого поста, которая посвящена памяти о страданиях Иисуса Христа, которого распяли в этот день. В 2020 году Страстную пятницу отмечают 17 апреля.

В Страстную пятницу категорически нельзя работать дома, стирать, шить, резать – это считается большим грехом. Все приготовления к Пасхе и любые бытовые задачи необходимо отложить на следующий день. Также в этот день нельзя ничего сажать, иначе не будет урожая. Зато можно посеять немного зелени.

В Страстную пятницу категорически нельзя работать

В Страстную пятницу категорически нельзя работать

Pixabay

Пасха 2020: традиции праздника

К Воскресенью Христову принято готовить обрядовые пасхальные блюда: красить писанки и печь куличи. Отметим, что церковь не запрещает красить пасхальные яйца в любой цвет, но наклейки и другой декор рекомендует выбирать с осторожностью, избегая изображений Христа, Богородицы и других святых. Что же касается куличей, они должны быть пышными и торжественными.

Пасхальная Служба Божья длится всю ночь. В полночь наступает ее торжественный момент, когда священник изрекает "Христос воскрес!", а все присутствующие отвечают "Воистину воскрес!".

Пасха 2020: Служба Божья длится всю ночь

Пасха 2020: Служба Божья длится всю ночь

Pixabay

После службы на Пасху рано утром начинают освящать куличи, яйца, мясо, рыбу, масло, колбасы и другие праздничные блюда, которые верующие приносят в красивых корзинах, украшенных рушниками и свечами. Затем люди расходятся по домам и "разговляются".

За праздничным столом, который рекомендовано накрывать пышно и разнообразно, в Пасху принято собираться всей семьей.

Первыми, как известно, нужно есть пасхальные яйца. Затем все должны взять по кусочку паски, после чего можно есть и другие блюда.

Пасха 2020: традиции

Пасха 2020: традиции

Pixabay

В былые времена после праздничного застолья на Пасху молодежь отправлялась под церковь и устраивала пасхальные забавы с веснянками, играми, хороводами, радуясь празднику и весне. Но в наше время также считается, что в светлый праздник Пасхи обязательно все должны веселиться. А кто будет грустить, тому грозит неудачный год.

Пасха 2020: что нельзя делать

– На Пасху нельзя освящать алкоголь в церкви. И хотя пить его за пасхальным столом можно, но делать это нужно в меру. В противном случае лучше отказаться от спиртного.

– На Пасху нельзя трудиться и заниматься работой по дому. В Светлое Воскресенье Христово нужно отдыхать от мирской суеты и хлопот. В то же время церковь не запрещает находиться на рабочем месте тем, кто по разным обстоятельствам не может взять выходной на Пасху.

Пасха 2020: традиции

Пасха 2020: традиции

Pixabay

– Не стоит посещать могилы родных на Пасху. В Светлое Воскресенье Господне нужно радоваться, а поездку на кладбище лучше перенести на Радоницу – день, когда церковь по традиции поминает почивших.

– После Пасхи нельзя выбрасывать то, что освящено в храме, например, скорлупу от освященных яиц или остатки куличей. Их можно сжечь, закопать или скормить животным.

– Во время Светлой недели нельзя венчаться.

Пасха 2020: что нельзя делать

Пасха 2020: что нельзя делать

Pixabay

– В субботу перед Пасхой по возможности лучше отложить все дела и побыть на Литургии утром.

– На Пасху запрещены развлечения в виде охоты и рыбалки.

– Нельзя гадать на Пасху, как и вообще в принципе. Церковь считает, что это неуважение к воле Божией и пренебрежение той свободой, которой Господь наделил каждого человека. Даже шуточное гадание может заставить неосознанно выполнять эту "программу".

Пасха 2020: как правильно праздновать

Пасха 2020: как правильно праздновать

Pixabay

Народные приметы на Пасху

– Чем богаче стол, тем лучше и удачнее будет год у семьи.

– Если загадать желание на освященное яблоко и съесть его, – оно сбудется.

– Чтобы водились деньги, нужно скормить остатки праздничной пищи птицам.

– Нельзя выбрасывать мусор после заката солнца перед Пасхой – иначе выбросишь удачу.

– Раздавая куличи и писанки нуждающимся, можно привлечь богатство.

Пасха 2020: приметы

Пасха 2020: приметы

Pixabay

– Если женщина хочет забеременеть, ей нужно поставить на пасхальный стол дополнительную тарелку с кусочком паски и писанкой, как угощение для будущего малыша.

– Зачесалась бровь у незамужней девушки – к скорой ее свадьбе.

Пасха 2020: как будем отмечать во время карантина в Украине

Как известно, в связи с продлением карантина из-за распространения коронавируса в Украине государство готовит проект "Пасха дома".

"Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать это большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях", – цитирует президента Украины Владимира Зеленского его пресс-служба.

Пасха 2020: как будем отмечать во время карантина

Пасха 2020: как будем отмечать во время карантина

Pixabay

Тем временем Православная церковь Украины готовится отмечать Пасху в соответствующих условиях.

"Службы в храмах будут происходить без присутствия людей. Будет священник или несколько священников, в соответствии с тем, какое будет разрешение на количество. Будет там один или несколько хористов. Все это может транслироваться, я не вижу никакой проблемы таким необычным способом провести Пасху", – объяснил ректор Открытого православного университета, протоиерей Георгий Коваленко в эфире OBOZREVATEL.TV.

Протоиерей выразил уверенность, что к Пасхе ПЦУ опубликует рекомендации священникам и верующим – "будут даны возможности и для общения, и для совместной молитвы".

"Мы имеем опасность и будем в соответствии с ней действовать. Как говорил Господь – не человек для субботы, а суббота для человека. То есть, мы найдем тот формат, в котором мы отпразднуем Пасху как самый великий и самый любимый день для всех православных украинцев", – сказал он.

Читайте также в OBOZREVATEL: Пасха 2020 в Украине: как испечь вкуснейшую паску в домашних условиях.

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Автор
Алина Мельник
Темы
Праздники Пасха
Место
Украина
Теги
Православная церковь Украины запрет праздник карантин религия церковь пост Великий пост пасхальный стол традиции
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