Международный день мира 2020: история, традиции, лучшие поздравления и открытки

Международный день мира отмечается ежегодно 21 сентября. Праздник был учрежден в 1981 году на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН как день отказа от насилия и прекращения огня на всей планете.
OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях и истории праздника, а также публикует оригинальные поздравления.
Международный день мира: история праздника
Праздник был основан на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Поначалу День мира отмечали в третий вторник сентября – день открытия ежегодной сессии Генассамблеи.
Праздновать 21 сентября решили с 2002 года. Так, этот день провозглашен как день отказа от насилия и прекращения огня на всей Земле. Правительства всех стран призвали отказаться от проведения боевых действий в этот день.
Традиции
Ежегодно День мира начинается со специальной церемонии у Колокола мира у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В 10.00 по местному времени генеральный секретарь ООН, прежде чем ударить в колокол, выступает с обращением и призывает все народы на мгновение задуматься над значением мира для всех людей. После минуты молчания также выступает с заявлением глава Совета Безопасности ООН.
Также 21 сентября по всей планете традиционно проходит символическое Шествие Мира в знак поддержки ООН в ее работе, направленной на мир во всем мире.
Поздравления и открытки
Мир беречь –
Святое дело!
Ты берись
За это смело!
Нет – войне,
А миру – да!
Будет мир
У нас всегда!
***
Миру в Україні – бути!
Миру хочуть добрі люди
І дорослі, і малі
Прагнуть миру на Землі!
***
С международным днем мира
Я поздравляю планету,
Зеленую ветку оливы
Голубь несет пусть по свету.
Пусть в мире затихнут войны,
Растут пусть счастливыми дети,
Я вас поздравляю с днем мира,
И счастья желаю планете.
***
Три найсолодші літери в житті –
Як колискову, що співала мати,
У стомленному самозабутті –
МИР на землі ти маєш зберігати.
***
Желаю самых добрых дней
И сногсшибательного счастья,
Чтоб мир царил в судьбе твоей,
Задор душевный не кончался!
Пусть в этот праздник сентября
Покой войдёт неслышно в двери,
И сказкой станет жизнь твоя,
Лишь только нужно в это верить!
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН назвали "единственный мирный путь" для Донбасса.
По материалам: pozdravok.ru, doshkolenok.kiev.ua.