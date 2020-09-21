Международный день мира 2020: история, традиции, лучшие поздравления и открытки

Международный день мира отмечается ежегодно 21 сентября. Праздник был учрежден в 1981 году на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН как день отказа от насилия и прекращения огня на всей планете.

OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях и истории праздника, а также публикует оригинальные поздравления.

Международный день мира: история праздника

Праздник был основан на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Поначалу День мира отмечали в третий вторник сентября – день открытия ежегодной сессии Генассамблеи.

Праздновать 21 сентября решили с 2002 года. Так, этот день провозглашен как день отказа от насилия и прекращения огня на всей Земле. Правительства всех стран призвали отказаться от проведения боевых действий в этот день.

Традиции

Ежегодно День мира начинается со специальной церемонии у Колокола мира у здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В 10.00 по местному времени генеральный секретарь ООН, прежде чем ударить в колокол, выступает с обращением и призывает все народы на мгновение задуматься над значением мира для всех людей. После минуты молчания также выступает с заявлением глава Совета Безопасности ООН.

Также 21 сентября по всей планете традиционно проходит символическое Шествие Мира в знак поддержки ООН в ее работе, направленной на мир во всем мире.

Поздравления и открытки

Мир беречь –

Святое дело!

Ты берись

За это смело!

Нет – войне,

А миру – да!

Будет мир

У нас всегда!

***

Миру в Україні – бути!

Миру хочуть добрі люди

І дорослі, і малі

Прагнуть миру на Землі!

***

С международным днем мира

Я поздравляю планету,

Зеленую ветку оливы

Голубь несет пусть по свету.

Пусть в мире затихнут войны,

Растут пусть счастливыми дети,

Я вас поздравляю с днем мира,

И счастья желаю планете.

***

Три найсолодші літери в житті –

Як колискову, що співала мати,

У стомленному самозабутті –

МИР на землі ти маєш зберігати.

***

Желаю самых добрых дней

И сногсшибательного счастья,

Чтоб мир царил в судьбе твоей,

Задор душевный не кончался!

Пусть в этот праздник сентября

Покой войдёт неслышно в двери,

И сказкой станет жизнь твоя,

Лишь только нужно в это верить!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ООН назвали "единственный мирный путь" для Донбасса.

По материалам: pozdravok.ru, doshkolenok.kiev.ua.