Медовый Спас: лучшие поздравления и открытки

В Украине 14 августа отмечается праздник Маковея (Медовый Спас), с которым принято поздравлять близких и знакомых.

В этот день православные ходят в церковь, где освещают мед и воду. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками с праздником Маковея.

Медовый Спас – поздравления в стихах

Спас Медовый подоспел,

Лето провожая.

В сотах мед уже поспел,

Праздник обещая.

Этот день календаря

Кличут Лакомкой не зря:

Первый Спас, Медовый Спас,

Кое-что для нас припас,

Приготовил сладости

Для медовой радости!

***

Пусть жизнь будет сладкой, как мед.

Пусть счастье рекою течет.

Пусть дни будут светлыми как небеса

И не встретится больше тьмы полоса.

Желаю, чтоб с этого чистого дня

Сказкой стала бы жизнь для тебя.

Пусть здоровье, достаток и радостный звон

Никогда не покинут твой дом.

***

Спас Медовый, Маковей,

Колокольный звон церквей,

На губах от меда сладость,

На душе и в сердце радость.

Первый Спас пусть принесет

Меда нам на целый год.

Всем желаю я добра,

Жизни без греха и зла.

Спас пусть медом причащает,

На добро благословляет.

Медовый Спас – поздравления в прозе

Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю сладких медовых улыбок в жизни, радостных и счастливых дней, овеянных ароматом любви и наполненными только добром и блаженством. Здоровья, бодрости, сил и мира!

***

Поздравляю с замечательным православным праздником — Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а в семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни. Пускай Вы и ваша семья будут под покровом Господа и Богородицы!

***

С Медовым спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!

С Медовым Спасом – картинки

Ранее OBOZREVATEL также сообщил, какие травы нужно освящать на Маковея, а астролог Эфа Форина рассказала о мощном ритуале силы. Также узнайте, что нельзя делать в этот день, и какие существуют приметы.

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