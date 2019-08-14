Медовый Спас: лучшие поздравления и открытки

В Украине 14 августа отмечается праздник Маковея (Медовый Спас), с которым принято поздравлять близких и знакомых.
В этот день православные ходят в церковь, где освещают мед и воду. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с яркими поздравлениями и открытками с праздником Маковея.
Медовый Спас – поздравления в стихах
Спас Медовый подоспел,
Лето провожая.
В сотах мед уже поспел,
Праздник обещая.
Этот день календаря
Кличут Лакомкой не зря:
Первый Спас, Медовый Спас,
Кое-что для нас припас,
Приготовил сладости
Для медовой радости!
***
Пусть жизнь будет сладкой, как мед.
Пусть счастье рекою течет.
Пусть дни будут светлыми как небеса
И не встретится больше тьмы полоса.
Желаю, чтоб с этого чистого дня
Сказкой стала бы жизнь для тебя.
Пусть здоровье, достаток и радостный звон
Никогда не покинут твой дом.
***
Спас Медовый, Маковей,
Колокольный звон церквей,
На губах от меда сладость,
На душе и в сердце радость.
Первый Спас пусть принесет
Меда нам на целый год.
Всем желаю я добра,
Жизни без греха и зла.
Спас пусть медом причащает,
На добро благословляет.
Медовый Спас – поздравления в прозе
Поздравляю с Медовым Спасом и от души желаю сладких медовых улыбок в жизни, радостных и счастливых дней, овеянных ароматом любви и наполненными только добром и блаженством. Здоровья, бодрости, сил и мира!
***
Поздравляю с замечательным православным праздником — Медовым Спасом! Пускай жизнь будет сладкой, как мед, а в семья будет слаженной и дружной, словно пчелы в улье. Пусть Спаситель поможет преодолеть трудности на пути к счастливой и радостной жизни. Пускай Вы и ваша семья будут под покровом Господа и Богородицы!
***
С Медовым спасом вас я поздравляю и желаю медовой, сладкой жизни, здоровья и благополучия! Медовой любви, всегда ясной погоды, веселья, терпенья и сил! Чтобы каждый год приносил плоды и результат от проделанной работы!
С Медовым Спасом – картинки
Ранее OBOZREVATEL также сообщил, какие травы нужно освящать на Маковея, а астролог Эфа Форина рассказала о мощном ритуале силы. Также узнайте, что нельзя делать в этот день, и какие существуют приметы.
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