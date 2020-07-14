Когда три Спаса в 2020 году в Украине: дата и традиции праздников

В августе традиционно отмечаются три Спаса – Медовый, Яблочный и Ореховый. Это церковные праздники, которые были названы в честь Спасителя Иисуса Христа.

В эти дни принято благодарить Бога за полученные дары природы и собранный урожай. OBOZREVATEL предлагает узнать, когда Спасы празднуются в 2020 году.

Когда Медовый Спас в 2020 году?

Медовый Спас, или Первый Спас, Маковея, традиционно отмечается 14 августа. В 2020 году это пятница. В этот день православные чествуют память трех святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери.

Это также первый день Успенского поста. В народе праздник получил название "Медовый", так как считалось, что с этого дня пчелы больше не несут мед. На Маковея пчеловоды доставали из ульев первые медовые соты и святили их в церкви. Ранее считалось, что собранный в это время мед является целебным; в народе принято угощать друг друга медом, печь медовые коржики и пряники.

Медовый Спас отмечается 14 августа, в 2020 году это пятница. Иллюстративное фото / Pixabay

Когда Яблочный Спас в 2020 году?

Яблочный Спас, или Второй Спас, который всегда отмечается 19 августа, в 2020 году приходится на среду. В этот день церковь празднует Преображение Иисуса Христа, когда Он явился в Божественном величии и славе трем ближайшим ученикам во время их молитвы.

Начинаются проводы лета. На Яблочный Спас люди издавна святили яблоки и другие фрукты, которые до этого времени нельзя было есть. В праздник принято угощать друг друга свежими яблоками и самыми разными блюдами из этого ароматного фрукта.

Яблочный Спас отмечается 19 августа и в 2020 году приходится на среду. Иллюстративное фото / Pixabay

Когда Ореховый Спас в 2020 году?

Третий Спас, или Ореховый Спас, Хлебный Спас, отмечается 29 августа и в 2020 году приходится на субботу. В этот день церковь вспоминает перенесение Нерукотворного образа Спасителя.

Хлебным и Ореховым Спасом праздник в народе прозвали потому, что в этот день поспевала лещина, также пекли хлеб из зерна нового урожая, который освящали в храме и съедали всей семьей.

Ореховый Спас – 29 августа – в 2020 году приходится на субботу. Иллюстративное фото / Pixabay

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