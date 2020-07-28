Какой праздник отмечают 29 июля: приметы и что нельзя делать в этот день

29 июля 2020 года православная церковь чтит память святого Афиногена, а в народе в этот день наши предки боялись ходить в лес и предпочитали посвящать его полевым работам.

OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 29 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.

Финогеев день: что это за праздник

Православная церковь 29 июля православная церковь чтит память святого Афиногена Севастийского и десяти его учеников, которые вместе со своим наставником подвергались гонениям из-за веры в Христа.

Что отмечают 29 июля Pixabay

В народе этот день называют Финогеевым и считается, что с этого дня летняя жара идет по убывающей. Праздник имел огромное значение для крестьян, так как на Финогея приходилось начало жатвы. Первый сжатый сноп называли именинным и вечером после полевых работ с песнями несли его в гумно. Этот сноп особо почитали, с него начинали молотьбу, им кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей.

В этот день жнецы искали колос с самым большим количеством зерен, нашедшему, согласно примете, обязательно улыбнется удача. А зерна с этого колоса хранили до следующей весны, их бросали в землю, веря, что они принесут богатый урожай.

Приметы на 29 июля

Дождливая погода – к богатому урожаю.

Покосившаяся ботва у моркови предвещает затяжную холодную зиму.

Туман – к щедрому урожаю грибов.

Если мыши начали есть посевы – зима будет студеной и долгой.

Если в этот день непроглядный туман, зимой будет много снега.

Дождь на Финогена – дурная примета – урожай может померзнуть.

Какая погода последние три июльских дня – такая будет и зима.

Праздники 29 июля Pixabay

Что нельзя делать 29 июля

Не рекомендуется ходить к начальству с просьбами о повышении зарплаты или должности. Считается, что так можно потерять имеющееся место и часть оплаты.

Не стоит убираться в доме, иначе могут начаться проблемы со здоровьем. В то же время нельзя лениться. Необходимо найти золотую середину и провести этот день строго на ней.

Запрещено 29 июля злиться, грустить и конфликтовать. В противном случае ближайший год окажется неудачным, даже если вы в последующие дни решите "реабилитироваться".

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