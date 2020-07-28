Какой праздник отмечают 29 июля: приметы и что нельзя делать в этот день
Что нельзя делать 29 июля. Pixabay
29 июля 2020 года православная церковь чтит память святого Афиногена, а в народе в этот день наши предки боялись ходить в лес и предпочитали посвящать его полевым работам.
OBOZREVATEL также рассказывает читателю, что нельзя делать 29 июля и какие народные приметы актуальны в этот день.
Финогеев день: что это за праздник
Православная церковь 29 июля православная церковь чтит память святого Афиногена Севастийского и десяти его учеников, которые вместе со своим наставником подвергались гонениям из-за веры в Христа.
Что отмечают 29 июля Pixabay
В народе этот день называют Финогеевым и считается, что с этого дня летняя жара идет по убывающей. Праздник имел огромное значение для крестьян, так как на Финогея приходилось начало жатвы. Первый сжатый сноп называли именинным и вечером после полевых работ с песнями несли его в гумно. Этот сноп особо почитали, с него начинали молотьбу, им кормили заболевшую скотину, а зерном лечили людей.
В этот день жнецы искали колос с самым большим количеством зерен, нашедшему, согласно примете, обязательно улыбнется удача. А зерна с этого колоса хранили до следующей весны, их бросали в землю, веря, что они принесут богатый урожай.
Приметы на 29 июля
Дождливая погода – к богатому урожаю.
Покосившаяся ботва у моркови предвещает затяжную холодную зиму.
Туман – к щедрому урожаю грибов.
Если мыши начали есть посевы – зима будет студеной и долгой.
Если в этот день непроглядный туман, зимой будет много снега.
Дождь на Финогена – дурная примета – урожай может померзнуть.
Какая погода последние три июльских дня – такая будет и зима.
Праздники 29 июля Pixabay
Что нельзя делать 29 июля
Не рекомендуется ходить к начальству с просьбами о повышении зарплаты или должности. Считается, что так можно потерять имеющееся место и часть оплаты.
Не стоит убираться в доме, иначе могут начаться проблемы со здоровьем. В то же время нельзя лениться. Необходимо найти золотую середину и провести этот день строго на ней.
Запрещено 29 июля злиться, грустить и конфликтовать. В противном случае ближайший год окажется неудачным, даже если вы в последующие дни решите "реабилитироваться".
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