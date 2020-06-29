Какой праздник 30 июня: приметы и что нельзя делать в этот день
30 июня 2020 года христиане восточного обряда чтят память святых мучеников Мануила, Савелия и Исмаила. В мире отмечается День парламентаризма и Всемирный день астероида.
OBOZREVATEL рассказывает читателю о значении этих праздников, а также, что нельзя делать 30 июня и какие народные приметы актуальны в этот день.
День памяти мучеников Мануила, Савелия и Исмаила
30 июня (17 июня по старому стилю) православные верующие чтят память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Согласно преданию, трое родных братьев происходили из семьи знатного перса-язычника, а их мать была христианкой. Она воспитала сыновей в своей вере.
На Мануила готовили блюда из яиц – это приносило деньги Рixabay
На Руси день памяти святых наложился на древний праздник, посвященный богу солнца Яриле. Христианские обычаи смешались с языческими обрядами и традициями. В этот день было принято разводить на берегах рек и озер костры и варить яйца. Считалось, что чем больше сваришь, тем лучше будут нестись куры. Готовили и другие блюда из яиц, например, омлеты.
Во многих районах в этот день проходили ярмарки и крестьянские гуляния. В народе также говорили, что на Мануйла солнце "застаивается", являются мороки-туманы, текут молочные реки. День называли нехорошим, поскольку в это время к избам подходила нечисть и пыталась уморить человека.
Международный день парламентаризма
30 июня отмечается Международный день парламентаризма. Он установлен решением Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза, МПС).
Международный день парламентаризма: как отмечают Рixabay
Эта глобальная организация парламентов разных стран, существующая по сей день, призвана совершенствовать институты парламентаризма во всем мире, подчеркивая его важность в деле улучшения жизни людей.
Межпарламентский союз, тесно сотрудничая с парламентами разных стран, способствует налаживанию диалога при решении глобальных проблем, разрешении конфликтов, а также является определенным гарантом исполнения международных договоров.
Международный день астероида
Международный день астероида провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 71/90 от 6 декабря 2016 года, в "целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами".
Международный день астероида: что это за праздник Рixabay
Новый космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня. В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа – с Землей столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран, на территории 2000 кв. км были повалены деревья, погибли животные, пострадали люди.
Инициатива же учреждения новой даты принадлежит Ассоциации исследователей космоса и поддержана Комитетом по использованию космического пространства в мирных целях.
Приметы на 30 июня
Если в последний день июня частые зарницы — будет хороший урожай.
На Мануила солнце застаивается (медлит в зените).
Вечерняя радуга в этот день предвещает хорошую погоду
Багровый закат — будет сильный ветер и ненастье.
Ночная гроза — к хорошей погоде днем.
Если погода дождливая, то зима будет снежной.
Что нельзя делать 30 июня
В этот день категорически нельзя купаться в реках и озерах – купания могут плохо закончиться.
Не стоит без острой нужды покидать стены своего дома и двора.
Также наши предки на Мануйла ничего не отдавали из дома и никому не давали денег в займы. Считалось, что это к нищете.
Нельзя выносить сор из жилища и жаловаться на свои беды и несчастья, иначе ситуация усугубится.
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