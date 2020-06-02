Как правильно подготовиться к Троице 2020: важные правила

Троица, или Пятидесятница, является одним из самых главных христианских праздников, поскольку именно День Святой Троицы считается днем рождения церкви.

Праздник всегда отмечается на 50-й день после Светлой Пасхи. В 2020 году Троица приходится на 7 июня. Накануне праздника OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать, как правильно подготовиться к Троице и что необходимо сделать.

Как подготовиться к Троице Еспресо.TV

Ко Дню Святой Троицы нужно обязательно убрать в доме, не оставив ни одного грязного угла. Также к празднику следует завершить все работы на огороде, поскольку в Троицу работать на земле категорически нельзя.

К 7 июня также важно подготовить травы и засушить цветы, которые берут в храм для освящения. Такие растения считаются оберегами, из них делают чай и добавляют в воду для купания маленьких детей.

Можно взять листья березы, дуба, клена, липы, веточки полыни, мяты, цветы пиона, пижмы, корень любистка и другие.

Что нужно сделать перед Троицей Pinterest

Вербу и осину нельзя использовать на Троицу. Так, верба уже отдала свою защиту в Вербное воскресенье, а осина считается деревом, на котором повесился Иуда, предавший Иисуса Христа.

К Троице также по традиции украшают дома травами. Чаще всего для этого используют аир. Зелень вешают на окно или входную дверь, закладывают за икону, бросают на пол, плетут из нее венки.

Канун Троицы – Троицкая родительская суббота – считается самым большим и почитаемым днем поминовения у православных, в этот день принято посещать кладбища и поминать всех умерших.

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