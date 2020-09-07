Именины 7 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 7 сентября отмечают мужчины с именами Варфоломей, Епифан, Иван, Мина, Ренат, Тит, а также женщины с именами Синклитикия и Регина.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 7 сентября: мужские имена

Варфоломей – имя арамейского происхождения, переводится как "сын Толмая" или "сын Птоломея".

Епифан – имя греческого происхождения, означает "славный, знатный".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Мина – имя египетского происхождения, означает "любовь".

Ренат – имя образовано от латинского renatus – "заново рожденный", "возрожденный".

Тит – имя латинского происхождения, означает "честь, почет".

Именины 7 сентября: женские имена

Синклитикия – имя греческого происхождения, означает "сенатская, сенаторша".

Регина – в переводе с латыни означает "царица" или "королева".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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