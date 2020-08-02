Именины 2 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 2 августа отмечают мужчины с именами Аарон, Аврамий, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Евфимий, Илья, Иван, Касьян, Константин, Козьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Тихон, Федор. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 2 августа: мужские имена

Аарон – еврейское мужское имя, означает "светлый".

Аврамий – имя библейского происхождения. Значение имени – "великий отец народов".

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".

Георгий – имя греческого происхождения, означает "земледелец".

Евфимий, Ефим – греческое имя. Значение имени – "благославный, благодушный".

Илья – в переводе с древнееврейского означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Касьян – имя латинского / древнеримского происхождения. Значение звучит как "шлемоносец".

Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".

Козьма – имя греческого происхождения, переводится как "мир".

Леонтий – имя греческого происхождения, переводится как "львиный".

Николай – имя греческого происхождения, буквальное значение – "победитель народов".

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Савва – имя еврейского происхождения, переводится как "старик, старец, мудрец".

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Тихон – имя греческого происхождения, переводится как "счастливый жребий" или "удача".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Именины 2 августа: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 2 августа, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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